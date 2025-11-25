Sáng chế gây bất ngờ giới công nghệ: Mái nhà pin năng lượng mặt trời trải rộng 23.000 m2, dễ dàng gập gọn tránh mưa bão, trở thành kỷ lục thế giới mới

Thụy Sĩ đã vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có thể gập lại lớn nhất thế giới với công suất 3,6 MW. Các tấm pin được đặt trên nóc nhà máy xử lý nước thải Thunersee thuộc bang Bern của Thụy Sĩ. Dự án được mô tả là một mái nhà lắp pin mặt trời rộng hơn 23.000 m2 có thể gập lại hoặc trải ra.

Hệ thống do dhpTechnology phát triển. Toàn bộ các tấm pin năng lượng mặt trời phủ dài trên nhiều bể xử lý mở, tận dụng phần không gian phía trên vốn không được sử dụng. Mô hình hai trong một này giúp nhà máy vẫn vận hành bình thường bên dưới, đồng thời tạo ra khoảng 3 GWh điện mặt trời mỗi năm. Phần lớn sản lượng điện sẽ được sử dụng tại chỗ.

Kết cấu gập lấy cảm hứng từ công nghệ cáp treo của Thụy Sĩ. Khi có tuyết dày, mưa đá hoặc bão lớn, toàn bộ hệ thống có thể tự thu lại để tránh hư hại, sau đó mở ra khi thời tiết ổn định. Cách vận hành này giúp hệ thống duy trì độ bền mà không cần bổ sung hạ tầng bảo vệ phức tạp.

Ban quản lý nhà máy Thunersee cho biết dự án là ví dụ cho thấy các cơ sở công nghiệp hiện hữu có thể đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng mà không phải bổ sung thêm quỹ đất. Việc lắp pin mặt trời phía trên các bể xử lý giúp nhà máy tự chủ về năng lượng và giảm rủi ro trước biến động giá điện.

dhp Technology cho biết mô hình này có thể mở rộng và phù hợp với những nơi có mái không bằng phẳng hoặc không thể triển khai trang trại điện mặt trời trên mặt đất. Công ty từng lắp đặt các phiên bản nhỏ hơn, nhưng dự án tại Thunersee là hệ thống lớn nhất cho đến nay.

Giám đốc nhà máy Ingo Schoppe nói: "Hệ thống cho thấy các đơn vị hạ tầng có thể áp dụng những giải pháp thực tế nhằm củng cố an ninh cung ứng và mục tiêu khí hậu, đồng thời giữ hoạt động hiệu quả". Kế hoạch lâu dài là dùng sản lượng điện từ hệ thống để đáp ứng phần lớn nhu cầu điện hằng năm của nhà máy, biến một mắt xích quan trọng trong hạ tầng xử lý nước thải thành đơn vị tiêu thụ năng lượng sạch và tự chủ hơn.