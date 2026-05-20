Sang châu Âu xem thực tế Skoda Epiq vừa ra mắt: SUV đô thị thiết kế thực dụng, nhiều công nghệ, có ADAS, chạy 440km/sạc

Hôm nay (19/5/2026), hãng xe Skoda đã chính thức công bố thông tin chi tiết về mẫu SUV điện đô thị cỡ nhỏ mang tên Skoda Epiq. Đây là sản phẩm thương mại được phát triển trên nền tảng khung gầm điện MEB+ của Tập đoàn Volkswagen, định vị là điểm khởi đầu trong danh mục xe thuần điện của hãng. Xe sẽ có giá khởi điểm từ 24.950 bảng Anh khi hệ thống nhận đặt hàng chính thức mở vào tháng 7 tới.

Skoda Epiq lần đầu ra mắt toàn cầu tại châu Âu. Ảnh: Linh Đan

Kích thước nhỏ gọn với thiết kế tối ưu khí động học

Skoda Epiq có chiều dài tổng thể 4.171 mm, rộng 1.798 mm, cao 1.581 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.601 mm. Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên của Skoda áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Modern Solid.

Do là xe điện, phần đầu xe trang bị mặt ca-lăng đen bóng Tech-Deck Face thay vì lưới tản nhiệt truyền thống. Hệ thống chiếu sáng trước và sau sử dụng công nghệ LED với tạo hình chữ T độc bản, đi kèm tùy chọn đèn chiếu sáng Matrix LED cao cấp. Dù thuộc phân khúc nhỏ, Epiq được trang bị bộ mâm lên tới 20 inch trên bản đặc biệt.

Xe có thiết kế ngoại thất tối giản, tối ưu khí động học. Ảnh: Skoda

Hệ số cản gió của xe đạt mức 0,275 nhờ tối ưu khí động học qua mâm xe, cánh gió sau và hệ thống cửa chớp làm mát chủ động phía trước cản xe.

Nội thất tối giản nhưng nhiều công nghệ hiện đại

Nội thất của Skoda Epiq sử dụng vật liệu nhân tạo và tái chế, không có nguồn gốc động vật. Ghế ngồi hoàn thiện bằng chất liệu giả da Techtona kết hợp sợi polyester tái chế (PES).

Khu vực điều khiển trung tâm sở hữu màn hình cảm ứng 13 inch chạy hệ điều hành nền tảng Android, kết hợp các phím bấm vật lý dạng phím tắt ở phía dưới. Phía sau vô-lăng cũng là một màn hình điện tử hiển thị thay đồng hồ truyền thống. Xe tích hợp ứng dụng kết nối MySkoda hỗ trợ điều khiển các chức năng từ xa và tính năng khóa kỹ thuật số (Digital Key).

Nội thất thực dụng, tối ưu không gian. Ảnh: Skoda

Về trang bị an toàn, xe sở hữu hệ thống 7 túi khí tiêu chuẩn. Các công nghệ hỗ trợ người lái sẵn có gồm Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, Phanh khẩn cấp phía trước và camera quét chuyển động mắt nhằm cảnh báo mệt mỏi cho người lái. Gói công nghệ nâng cao Travel Assist 3.0 tùy chọn sẽ bổ sung thêm các tính năng đỗ xe tự động từ xa và hỗ trợ lái khi kẹt xe.

Nhiều tùy chọn vận hành

Skoda Epiq sử dụng hệ truyền động dẫn động cầu trước (FWD) với động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Xe có hai tùy chọn công nghệ pin (LFP hoặc NMC) tương ứng với ba phiên bản.

Thông số Epiq 35 Epiq 40 Epiq 55 Loại pin LFP LFP NMC Dung lượng pin khả dụng 37,5 kWh 37,5 kWh 51,5 kWh Công suất tối đa 85 kW (114 hp) 99 kW (133 hp) 155 kW (208 hp) Mô-men xoắn cực đại 267 Nm 267 Nm 290 Nm Tầm hoạt động tối đa ~310 km ~310 km ~440 km Tốc độ tối đa 150 km/h 150 km/h 160 km/h

Xe có hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 24 phút. Mẫu xe này cũng được tích hợp công nghệ sạc hai chiều thông minh, cho phép cấp điện ngược lại cho thiết bị ngoại vi (V2L), hộ gia đình (V2H) hoặc lưới điện (V2G).

Bộ sạc được cất gọn trong xe. Ảnh: Skoda

Về vận hành, xe còn trang bị tính năng lái một bàn đạp (One-pedal driving) thông qua chế độ số B với khả năng tự điều chỉnh mức độ tái tạo năng lượng phanh.

Phiên bản giới hạn

Trong giai đoạn đầu, Skoda giới thiệu phiên bản đặc biệt Epiq First Edition sử dụng cấu hình động cơ và pin của bản Epiq 55. Phiên bản này có các nhận diện riêng bao gồm: màu sơn hai tông màu (mui đen), các chi tiết trang trí màu cam Navajo tại cản trước/sau, mâm xe hợp kim 20 inch, vô-lăng thể thao ba chấu thêu chỉ đỏ và dây đai an toàn màu cam phía trong cabin.

Bản First Edition có nhiều chi tiết cá tính. Ảnh: Skoda

Skoda định vị phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này có mức giá tương đương với mẫu xe chạy xăng cùng kích thước là Skoda Kamiq tại nhiều thị trường. Xe được lên lịch sản xuất tại nhà máy ở châu Âu.