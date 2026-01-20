Sang chấn vì Tóc Tiên và Touliver

Họ chia tay nhưng người buồn là chúng tôi

Cú sang chấn nhiều người hâm mộ nói tới sau thông tin Tóc Tiên và Hoàng Touliver chia tay thực ra không nằm ở chuyện một cuộc hôn nhân kết thúc, mà nằm ở việc một ảo tưởng tập thể bị tạt nước lạnh.

Chứng kiến cuộc tình 10 năm không scandal của họ, nhiều người thậm chí đã nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau đủ lâu, đủ đẹp, đủ văn minh, họ sẽ là ngoại lệ của showbiz. Nhưng đời sống thường không vận hành theo logic của công chúng.

Người hâm mộ có cảm giác "bị phản bội" khi ảo tưởng của mình bị tạt nước lạnh.

Cho nên khi hôn nhân của họ tan vỡ mà nguyên nhân không phải vì có cú bóc phốt, một cuộc đấu tố, hay sự xuất hiện của tiểu tam, cộng với việc cả hai lựa chọn kết thúc trong sự tôn trọng và im lặng đã khiến mạng xã hội rơi vào trạng thái “trầm cảm” vì thiếu drama.

Mạng xã hội vốn quen với việc tường thuật tình yêu như thể thao - có tỷ số, có lỗi, có trọng tài. Bộ đôi càng nổi tiếng, “trận đấu” càng được mong đợi. Tiếc là ở đây, không có trọng tài, không có thẻ đỏ.

Tóc Tiên đưa ra thông tin ly hôn kèm nhắn nhủ về một giai đoạn hạnh phúc và đáng quý, thậm chí dùng những câu tri ân rất đẹp dành cho người cũ, hoàn toàn không có vị cay của trách móc hay níu kéo. Phía Touliver lập tức bày tỏ động thái trân trọng tương tự, đồng thời ê-kíp quản lý lên tiếng phủ nhận các tin đồn kẻ thứ ba và nói tới biện pháp pháp lý với tài khoản lan truyền thông tin sai lệch.

Dù chia tay nhưng cả hai đều dành những lời tốt đẹp cho người cũ.

“Hóa ra những người trưởng thành có thể rời đi mà không cần ai sai, không cần ai thắng. Một cái kết như vậy khó tiêu hóa hơn drama”, bình luận của khán giả Trà Mi nhận được hàng nghìn lượt thích với những bình luận tương thích: “Nói đúng quá”, “Không drama lấy gì mà hít”, “Chúng tôi cần một người có lỗi”…

Thực tế, mối tình 10 năm của họ được đông đảo khán giả xem như bằng chứng sống cho thứ tình yêu hiếm hoi trong làng giải trí: Kín đáo, trí tuệ, có gu, không phô trương. Họ là một đôi mà người ta đặt lên kệ kính, như món đồ trang trí cho niềm tin vào tình yêu.

Lý giải về tâm lý này, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Mai Hoa cho rằng: “Cảm giác sang chấn này giống như sự hụt hẫng khi một người hâm mộ nhận ra mình đã đầu tư cảm xúc quá nhiều vào một cuộc đời không thuộc về mình. Trong thời đại mạng xã hội, người ta không chỉ theo dõi nghệ sĩ, fan còn sở hữu họ bằng cảm xúc như lưu ảnh cưới của họ, cắt clip của họ, đóng khung họ trong một gu thẩm mỹ".

Khán giả tò mò vì người trong cuộc không đưa ra những lý do biện hộ cho sự tan vỡ.

Nghệ sĩ được gọi là "chúng ta" như thể câu chuyện tình ấy là tài sản chung của fandom. Cho nên, khi hai người rời khỏi nhau như cách người ta khép một cánh cửa, ảo tưởng của khán giả bị đập vỡ khiến người ta sinh ra cảm giác tiếc nuối vì niềm tin của chính mình bị tổn thương.

“Chúng ta đang sống trong giai đoạn lãng mạn hóa sự bền lâu, như thể độ dài là thước đo duy nhất của thành công. Nhưng đôi khi, một mối quan hệ thành công không phải vì nó kéo dài mãi, mà vì nó đã từng nâng đỡ hai con người trong đúng giai đoạn cần nhau. Có những cuộc hôn nhân không chết vì phản bội, mà chết vì hoàn thành sứ mệnh. Xã hội rất khó chấp nhận điều đó, vì nó phá hủy những câu chuyện cổ tích - yêu là phải nắm tay tới cuối đường”, TS. Mai Hoa nói.

Người trưởng thành yêu khác trẻ con

Ngoài việc yêu nhau, những người trưởng thành còn phải sống, làm việc, thay đổi, lớn lên. Một ngày nào đó, bản đồ cuộc đời của hai người không còn trùng nhau nữa. Điều văn minh nhất không phải là cố gồng để giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, mà là dừng lại đúng lúc để không biến tình yêu thành thù hận.

Câu chuyện của Tóc Tiên và Touliver vì thế có thể được xem như thông điệp về quyền riêng tư và quyền lựa chọn. Hai người trong cuộc chủ động xác nhận, chủ động đóng lại cánh cửa tin đồn, chủ động yêu cầu đừng lan truyền thông tin sai lệch. Có vẻ họ đang làm một điều rất khó trong thời đại này là giành lại quyền kể chuyện đời mình từ tay mạng xã hội.

Cuộc chia tay của Tóc Tiên và Hoàng Touliver để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Khán giả tất nhiên không quá sẵn sàng để trả lại quyền đó. Bởi phần đông công chúng vẫn bị nghiện cái cảm giác được biết tuốt. Những bình luận được nhiều ủng hộ nhất sau vụ ly hôn của Tóc Tiên và Touliver đều tập trung ở việc muốn biết lý do, muốn biết ai sai, muốn biết vì sao họ không có con, muốn biết tài sản chia thế nào, ai ra khỏi nhà, ai giữ căn biệt thự, ai giữ chiếc xe?

“Điều tử tế nhất chúng ta có thể làm lúc này đó là để cho họ yên. Một kết thúc như thế không hợp khẩu vị đám đông, nhưng lại là thứ duy nhất giúp người ta bước ra khỏi một cuộc hôn nhân mà vẫn giữ được phẩm giá”, TS. Mai Hoa nêu.