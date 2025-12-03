Sáng 3/12: Giá vàng miếng đồng loạt tăng

Ghi nhận 9h00 sáng, các nhà vàng đồng loạt tăng giá vàng miếng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua, hiện cùng bán ra tại mức 154,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, SJC, DOJI, PNJ niêm yết tại mức 152,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng giao dịch lần lượt tại ngưỡng 153,3 triệu đồng/lượng, 153,4 triệu đồng/lượng, 153,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua vào vàng miếng với giá thấp nhất, 151,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng sau khi giảm tới 1 triệu đồng/lượng vào hôm qua, hiện niêm yết tại mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu khác chưa có sự điều chỉnh giá vàng nhẫn so với giá đóng cửa hôm qua. Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch tại mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Ghi nhận đầu giờ sáng, giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh so với kết phiên hôm qua.

Đối với vàng miếng, SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết tại mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng giao dịch tại ngưỡng 153 - 154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải mua vào - bán ra vàng miếng SJC tại mức giá 153,1 - 154,5 triệu đồng/lượng. Trong ngày hôm qua (2/12), giá vàng SJC tại các nhà vàng đã giảm đến 700 nghìn đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 151 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, giảm tới 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. SJC giảm tới 700 nghìn đồng/lượng vàng nhẫn, hiện ở mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại bảo Tín Mạnh Hải

Theo Reuters, giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba do nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau khi giá chạm đỉnh sáu tuần ở phiên trước, đồng thời chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới.



Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay đang giao động quanh ngưỡng 4,209.2 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giảm xuống mức 4.186,89 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới chênh khoảng 20 triệu đồng/lượng so với trong nước

"Có lẽ đây chỉ là hoạt động chốt lời… Trong thời gian gần đây, yếu tố thị trường quan tâm nhất vẫn là kỳ vọng cắt giảm lãi suất và điều này vẫn khá ổn định," ông Peter Grant, phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết. "Chúng ta vẫn đang trong một mô hình tích lũy và cuối cùng sẽ dẫn đến bứt phá đi lên. Tôi vẫn kỳ vọng giá vàng đạt 5.000 USD vào đầu năm mới."

Các dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt dần, kết hợp với những tín hiệu ôn hòa từ các quan chức Fed, đã củng cố kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào tuần tới, với xác suất được các nhà giao dịch định giá ở mức 89%.

Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc làm ADP tháng 11 vào thứ Tư và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 – thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng – dự kiến công bố vào thứ Sáu. Lãi suất thấp thường có lợi cho vàng – tài sản không sinh lời.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua 53 tấn vàng trong tháng 10, tăng 36% so với tháng trước và là mức nhu cầu ròng hàng tháng lớn nhất kể từ đầu năm 2025.







