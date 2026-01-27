Sáng 27/1: Giá vàng thế giới chạm mức kỷ lục 5.110 USD/ounce, vàng trong nước lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới đã vươn lên các mức cao kỷ lục mới trên 5.100 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn trước những căng thẳng chính trị quốc tế gia tăng. Không chỉ vàng, bạc và bạch kim cũng đồng loạt thiết lập các đỉnh lịch sử mới.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay đang giao động quanh ngưỡng 5.039,03 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 5.110,50 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

"Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi môi trường bất ổn địa chính trị và kinh tế ở mức cao. Các ngân hàng trung ương vẫn là những người mua mạnh khi họ đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD," ông Ryan McIntyre, Chủ tịch Sprott Inc., nhận định.

Trong diễn biến địa chính trị mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này tiến hành ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Theo ông Adrian Ash, Trưởng bộ phận nghiên cứu của sàn giao dịch kim loại trực tuyến BullionVault, hai động lực lớn nhất đối với thị trường kim loại quý trong năm nay chính là "Trump và Trump".

"Một làn sóng nhà đầu tư mới lần đầu tham gia thị trường đang thúc đẩy đà tăng của kim loại quý. Làn sóng này chủ yếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân ở châu Á và châu Âu, những người đang gấp rút tích lũy vàng và bạc cho danh mục cá nhân," ông Ash cho biết.

Bên cạnh đó, khả năng Mỹ và Nhật Bản có thể sớm phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ cũng là một yếu tố thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

"Cùng lúc, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này – nơi Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất – lại bị phủ bóng bởi một cuộc điều tra hình sự của chính quyền Trump nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell," ông Ash nói thêm.

Tổng thống Trump thời gian qua đã gia tăng sức ép yêu cầu ông Powell hạ lãi suất.

Động thái này có lợi cho vàng – tài sản không sinh lãi – vốn đã tăng gần 18% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng tới 64% trong năm 2025.

Trong năm ngoái, giá vàng đã lần lượt vượt qua các cột mốc quan trọng như 3.000 USD/ounce và 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử.

Các nhà phân tích cho rằng dư địa tăng của giá vàng vẫn còn. Ngân hàng Société Générale dự báo vàng sẽ chạm mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm, dù lưu ý đây có thể vẫn là một ước tính thận trọng và giá còn có khả năng tăng cao hơn nữa. Trong khi đó, Morgan Stanley cho rằng đà tăng vẫn có thể tiếp diễn, với kịch bản lạc quan đưa ra mục tiêu 5.700 USD/ounce.

Trong nước, theo ghi nhận đầu giờ sáng ngày 27/1, giá vàng miếng tại đang giao dịch tại ngưỡng 175 – 177 triệu đồng/lượng. Trong hôm qua, giá vàng miếng tại SJC tăng khoảng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, với chênh lệch mua – bán duy trì quanh 2 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ cũng đồng loạt niêm yết giá vàng SJC ở mức 175 – 177 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 2,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp hơn, 174,5 – 176,5 triệu đồng/lượng, mỗi chiều tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, với biên độ mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC đang giao dịch tại 173,5 – 176 triệu đồng/lượng, giá tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, chênh lệch mua – bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ áp dụng mức giá 173 – 176 triệu đồng/lượng cho vàng nhẫn, tăng khoảng 2,8 triệu đồng/lượng trong ngày. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) được niêm yết 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 174,5 – 176,5 triệu đồng/lượng.