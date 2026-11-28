Sân vận động PVF tại Hưng Yên đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục quan trọng. Công trình có sức chứa 60.000 khán giả, hệ mái đóng mở hiện đại, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027.

Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên là một trong những công trình thể thao có quy mô lớn đang được triển khai tại Việt Nam.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng khoảng 8.600 tấn. Kết cấu mái chính gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373m, rộng 5m và có chiều sâu kết cấu 10,7m. Đây là một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án, đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình gia công, lắp dựng và nâng kết cấu thép lên cao độ thiết kế.

Đáng chú ý, sân vận động PVF được trang bị hệ mái có khả năng đóng, mở linh hoạt. Hai tấm màng xuyên sáng, mỗi tấm rộng 78m và dài 125m, có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút. Thiết kế này cho phép điều chỉnh không gian sân phù hợp với điều kiện thời tiết và tính chất từng sự kiện. Bên cạnh đó, hệ cửa kính tại hai đầu sân (end-zone) được thiết kế cao 36m, rộng 55m, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo điểm nhấn cho kiến trúc tổng thể.

Phối cảnh sân vận động thuộc Tổ hợp thể thao - dịch vụ PVF.

Đáng chú ý, các thông số kỹ thuật của sân vận động PVF có nhiều điểm tương đồng với AT&T Stadium tại Texas (Mỹ) công trình được phía PVF xác nhận là mô hình tham chiếu. Theo đơn vị tư vấn kỹ thuật kết cấu Walter P Moore, mái AT&T Stadium cũng được đỡ bởi hai dầm vòm khổng lồ, mỗi dầm dài khoảng 1.225 feet, tương đương 373m. Hai tấm mái di động có kích thước khoảng 256 x 410 feet, tương đương gần 78 x 125m, vận hành bằng hệ truyền động bánh răng – thanh răng và có thể đóng hoặc mở trong khoảng 12 phút.

Mái di động hiện cũng được ứng dụng tại nhiều sân vận động lớn trên thế giới. National Stadium ở Singapore là một ví dụ, với sức chứa 55.000 khán giả, kết cấu mái vòm tự do nhịp lớn và hệ thống mái có thể đóng – mở. Theo Singapore Sports Hub, mái sân còn được tích hợp khoảng 20.000 đèn LED, cho phép hoạt động như một màn hình khổng lồ.

Sau hơn một năm thi công, dự án đã ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng. Ngày 22/9/2026, nhà thầu hoàn thành công đoạn nâng kết cấu mái vòm lên bốn trụ chính. Quá trình này được thực hiện bằng hệ thống cáp kích rút bố trí tại bốn cụm trụ, đưa kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn lên đúng vị trí và cao độ thiết kế.

Đến đầu tháng 11/2026, phần khung mái vòm cố định đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: VTC News).

Đến đầu tháng 11/2026, phần khung mái vòm cố định đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu tiếp tục lắp dựng hệ thanh giằng liên kết và triển khai lắp đặt màng xuyên sáng ETFE. Đây là vật liệu có trọng lượng nhẹ, khả năng truyền sáng tốt, thường được sử dụng trong các công trình thể thao hiện đại nhờ phù hợp với những kết cấu mái có diện tích lớn.

Song song với phần mái, bốn khán đài chính cũng dần hoàn thiện. Tại nhiều khu vực, ghế ngồi với các gam màu đỏ, vàng và xám đã bắt đầu được lắp đặt. Những hạng mục phụ trợ như khu kỹ thuật, phòng chức năng, không gian phục vụ vận động viên, báo chí và khán giả cũng đang được triển khai đồng thời.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công huy động hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng. Nhiều giải pháp kỹ thuật được áp dụng, trong đó có công nghệ cốp pha trượt thủy lực và tổ chức thi công liên tục đối với các hạng mục trọng điểm.

Sân vận động PVF được khởi công ngày 19/10/2025 do Tập đoàn Vingroup phụ trách, được thiết kế với sức chứa 60.000 khán giả, lớn gấp khoảng 1,5 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Công trình gồm 4 khán đài A, B, C và D, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), phục vụ các giải đấu bóng đá quốc tế cùng những sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Theo thiết kế, các khán đài được tích hợp hệ thống phòng chức năng dành cho vận động viên, trọng tài, báo chí, truyền hình, khu vực VIP và các không gian kỹ thuật, an ninh, điều hành. Theo kế hoạch, sân vận động PVF phấn đấu hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ bổ sung hạ tầng phục vụ bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tổ chức các giải đấu quốc tế và sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quy mô lớn tại Việt Nam.