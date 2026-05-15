Những ngày gần đây, nhiều hội nhóm kinh doanh online xuất hiện hàng loạt bài đăng bàn luận về việc tăng phí trên sàn thương mại điện tử Shopee. Bên cạnh các loại phí hiện có, điều khiến nhiều người bán chú ý là khoản “phí duy trì hiển thị” áp dụng trên những đơn hàng giao thành công, được giới thiệu nhằm hỗ trợ tăng trưởng kết quả kinh doanh cho shop.

Trong một bài đăng thu hút nhiều tương tác, một người bán đặt câu hỏi: “Tầm này viết đơn khiếu nại lên Bộ Công Thương có giúp cải thiện tình hình không các bác, chứ up 1 tháng nhảy 1% rồi thêm 7% ai sống nổi?”

Nhiều nhà bán hàng cho biết đã gửi đơn và email phản ánh tới Bộ Công Thương liên quan tới các thay đổi về phí và cơ chế vận hành trên sàn thương mại điện tử Shopee. Một số bài đăng kêu gọi người bán “đồng lòng lên tiếng” cũng đang nhận được nhiều lượt tương tác trên các hội nhóm kinh doanh online. (Ảnh: FB)

Nhiều bình luận cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở mức tăng phí, mà còn ở cơ chế liên quan đến quảng cáo và hiển thị sản phẩm. Một tài khoản chia sẻ: “Điểm quan trọng cần lưu ý sau thông báo tăng phí là tất cả shop gần như bị ép chạy quảng cáo. Những đơn giao thành công sẽ bị trừ thêm 1% tương ứng phí duy trì hiển thị”.

Không ít người bán cho biết sau khi cộng toàn bộ chi phí vận hành, lợi nhuận thực tế không còn nhiều như trước. Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Ngồi tính một hồi thấy giống lên sàn bán không công, không lời, thậm chí có thể lỗ nếu ads không ra nhiều đơn”.

Theo nhiều chủ shop, áp lực đặc biệt lớn với nhóm bán hàng giá trị cao như điện tử, thiết bị công nghệ hoặc sản phẩm có mức cạnh tranh quảng cáo cao. Một người bán chia sẻ: “Shop tôi bán hàng toàn mấy triệu đồng, một click quảng cáo đã tốn cả chục nghìn. Giờ thêm vụ tự động trích 1% doanh thu để nạp vào ads nữa thì áp lực rất lớn. Đơn gần 5 triệu lời khoảng 200.000 đồng mà chưa trừ ads đã mất gần 50.000 đồng”.

Một tài khoản khác cho rằng điều khiến nhiều người phản ứng mạnh là cảm giác mất tính chủ động trong việc lựa chọn quảng cáo: “Quảng cáo vốn là dịch vụ tùy chọn nhưng giờ nhiều người cảm thấy gần như bắt buộc phải tham gia nếu muốn giữ hiển thị và doanh số”.

Bên cạnh phản ứng từ phía người bán, nhiều người tiêu dùng cũng nhận thấy các chương trình mã giảm giá và hỗ trợ freeship xuất hiện ít hơn trước. Một người dùng bình luận: “Vừa là người bán vừa thường xuyên mua hàng trên Shopee mà giờ thấy nản vì phí tăng nhưng mã giảm giá lại cắt gần hết”.

Câu chuyện đang nhận được nhiều tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng bán hàng online (Ảnh: FB, Threads)

Trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng người bán có thể tăng giá sản phẩm để bù lại phần chi phí phát sinh. Tuy nhiên, nhiều chủ shop cho biết điều này không dễ thực hiện trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên sàn thương mại điện tử.

Chị Dương (29 tuổi, Hà Nội), người đã bán hàng nhiều năm trên Shopee, cho biết điều khiến nhiều chủ shop lo ngại không chỉ là mức phí tăng thêm, mà là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên sàn thương mại điện tử.

“Phí sàn giờ khá nhiều và phức tạp. Tăng giá thì rất dễ mất khách vì trên sàn chỉ cần chênh vài nghìn đồng là người mua chuyển sang shop khác ngay”, chị chia sẻ.

Trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, cũng có ý kiến cho rằng người bán hoàn toàn có thể điều chỉnh giá sản phẩm để bù phần chi phí phát sinh. Tuy nhiên, nhiều chủ shop phản hồi rằng vấn đề không nằm đơn thuần ở việc tăng giá bao nhiêu, mà ở khả năng giữ đơn hàng và tỷ lệ chuyển đổi trong bối cảnh cạnh tranh cao.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: “Tăng lên rồi bán không được thì tăng làm gì? Vấn đề ở đây không chỉ là thêm 1%, mà là cảm giác bị ép quảng cáo và tự động trừ tiền theo doanh thu”.

Trên nhiều hội nhóm kinh doanh online, đã xuất hiện các bài đăng kêu gọi người bán cùng gửi phản ánh hoặc đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng liên quan đến chính sách phí và cơ chế vận hành của sàn thương mại điện tử. Một số tài khoản cho biết đã gửi email phản ánh tới các đơn vị quản lý hoạt động thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người bán.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc các sàn thương mại điện tử điều chỉnh chính sách phí là xu hướng có thể xảy ra khi thị trường bước sang giai đoạn cạnh tranh mới. Sau nhiều năm tập trung mở rộng thị phần bằng trợ giá, mã giảm giá và ưu đãi vận chuyển, các nền tảng hiện được cho là đang chú trọng nhiều hơn tới bài toán doanh thu và hiệu quả vận hành.

