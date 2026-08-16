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Sàn thương mại điện tử Wildberries bị tấn công, thiệt hại có thể lên tới 1.000 tỷ ruble

Hoàng Vân
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Sàn thương mại điện tử Wildberries lớn nhất nước Nga đã phải chịu những tổn thất về tài chính và cơ sở hạ tầng, sau một vụ tấn công lớn của Ukraine.

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Kho hàng của Wildberries ở làng Koledino thuộc Vùng Moscow bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công UAV của Ukraine, ngày 16/8/2026.

Sáng sớm 16/8, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào Wildberries - sàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga.

Hệ thống hậu cần của Wildberries đang đối mặt với tình hình nguy kịch, khi một trong những trung tâm phân phối trọng điểm của đất nước ở làng Koledino tại Vùng Moscow đã bị hư hại nặng nề.

Theo báo cáo, một đám cháy cực lớn đã bùng phát sau vụ tấn công. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, nhà kho gần như bị nhấn chìm hoàn toàn trong lửa.

Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong của nhân viên trong vụ việc này.

Các chuyên gia thương mại và nhà phân tích ngành đã bắt đầu đánh giá những hậu quả lâu dài, sau khi các kho hàng của Wildberries ở Koledino bị UAV Ukraine tấn công phá hủy.

Những tổn thất trực tiếp và gián tiếp do mất các trung tâm phân phối quan trọng có thể giáng một đòn chí mạng vào vốn hóa và hoạt động của Wildberries.

Theo ước tính sơ bộ của các chuyên gia trong ngành, thiệt hại từ cuộc tấn công vào kho hàng của Wildberries có thể lên tới 1.000 tỷ ruble trong tương lai gần.

Con số khổng lồ này không chỉ bao gồm toàn bộ giá trị hàng hóa bị mất, mà còn cả chi phí khôi phục hoàn toàn các kho hàng khổng lồ.

Phần lớn thiệt hại tài chính liên quan đến việc đóng cửa hoàn toàn trung tâm phân phối chính của chuỗi bán lẻ ở phía Nam khu vực, nơi xử lý phần lớn lượng hàng hóa của họ.

Các chuyên gia thương mại điện tử nhấn mạnh, việc phá hủy gần như hoàn toàn kho hàng rộng 229,5m2 ở Koledino sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng quy mô lớn về các nghĩa vụ chưa được thực hiện đối với người bán và người mua.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn, bởi thực tế là cơ sở này trước đây đã phải chịu tải trọng lớn nhất do sự cố của các kho hàng khác.

Ban quản lý sàn giao dịch hiện đang khẩn trương phát triển các công cụ tài chính để ổn định tình hình và bồi thường thiệt hại cho đối tác.

Các kiểm toán viên độc lập nhận định, để giảm thiểu tác động, công ty sẽ cần tái cấu trúc quy mô lớn toàn bộ mạng lưới khu vực và các khoản bồi thường bảo hiểm đáng kể, nhưng quá trình phục hồi hoàn toàn sẽ mất một thời gian dài.

Theo Avia-pro
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Tags

Wildberries

Moscow

Ukraine

Nga

sàn thương mại điện tử

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