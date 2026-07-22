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Sân thượng 20m² qua tay "pháp sư Trung Hoa": Đẹp như xé truyện bước ra, góc nào cũng là 1 kiệt tác

Phác Thái Anh
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Khu vườn trên sân thượng sau khi được "phù phép" trở nên sống động, đẹp mê mẩn từng góc.

Biến sân thượng thành một khoảng vườn xanh mát luôn là xu hướng được nhiều gia đình yêu thích. Mới đây, cư dân mạng lại một lần nữa "đứng ngồi không yên" trước clip khoe thành quả cải tạo sân thượng của một "pháp sư" Trung Hoa. Dù diện tích chỉ khoảng 20m2 nằm trên tầng 6 của một tòa nhà tại Trịnh Châu (Trung Quốc), khu vườn vẫn khiến người xem phải trầm ồ bởi vẻ đẹp mướt mát, mộng mơ. Mọi góc nhỏ từ mảng tường, lối đi cho đến từng chậu hoa đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một không gian sống động và thơ mộng đến mê lòng.

Thay vì dựng lên những bức tường gạch bê tông thô cứng và nặng nề, giải pháp thông minh được thợ thi công lựa chọn là dựng khung bằng các tấm gỗ nhẹ, sau đó phủ những lớp sơn để tạo cảm giác biến hóa thành bức tường đá nhuốm màu thời gian. Điểm nhấn đắt giá chính là ô cửa sổ nhỏ xinh được mở ra ngay giữa mảng tường - vừa là nơi đón trọn những làn gió mát lành, vừa tạo độ mở thanh thoát, giúp không gian 20m2 vốn khiêm tốn trở nên khoáng đạt và thơ mộng hơn.

Từng góc nhỏ trên sân thượng đều được chăm chút kỹ lưỡng như một bức tranh nghệ thuật. Chiếc cầu thang xoắn ốc uốn lượn mềm mại vừa kết nối không gian, vừa là điểm nhấn sang trọng, hài hòa đến hoàn hảo với tổng thể. Sự kết hợp giữa những chậu hoa rực rỡ, kệ treo tường gỗ mộc mạc cùng các món đồ decor nhuốm màu thời gian đã tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn, thanh lịch và tràn đầy hơi thở châu Âu cổ điển.

Dù diện tích 20m2, khu vườn nhỏ vẫn chẳng hề kém cạnh những lâu đài mộng mơ nhờ sự xuất hiện của một chiếc đài phun nước mini đầy ấn tượng. Phần chân đài phun được khéo léo bo tròn bằng những hàng gạch đỏ mộc mạc, mang đến nét đẹp cổ kính và hoài niệm. Xung quanh, những chậu cây xanh mướt cùng các bức tượng tiểu cảnh được bài trí tinh tế, tạo nên một không gian sống động như bước ra từ trang sách cổ tích. Đối diện đài phun nước là bộ bàn ghế nhỏ xinh - góc dừng chân hoàn hảo để gia chủ thả mình thư giãn và tận hưởng những phút giây yên bình.

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Tags

Trung Quốc

Cải tạo nhà

thiết kế

sân thượng

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