Sẵn sàng bùng nổ tại Starbucks Music Concert: SACOMBANK Visa mang đến đặc quyền vé sớm

Sau dấu ấn của Siren Calling 2025 thu hút hơn 25.000 người tham dự và tạo nên làn sóng thảo luận sôi động trên mạng xã hội, Starbucks chính thức hé lộ concert âm nhạc năm 2026 mang tên The Siren World Opens.

Không chỉ là sự trở lại của một đại nhạc hội, đây được xem là bước mở đầu cho một "thế giới lễ hội" nơi âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ và cộng đồng cùng giao thoa trong một trải nghiệm xuyên suốt.

Diễn ra trong hai ngày 25 - 26/09/2026 tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM), lễ hội âm nhạc The Siren World Opens dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả tham gia. Quy mô mở rộng cùng định hướng trải nghiệm mới cho thấy Starbucks không đơn thuần đưa sự kiện trở lại, mà đang từng bước xây dựng một điểm hẹn văn hóa - giải trí thường niên dành cho cộng đồng yêu âm nhạc.

Đồng hành cùng The Siren World Opens trong vai trò Nhà tài trợ Bạch Kim (Platinum Sponsor), SACOMBANK và Visa không chỉ góp phần tạo nên một lễ hội âm nhạc được đầu tư quy mô mà còn mang đến những trải nghiệm được xây dựng xoay quanh hai giá trị "tiện lợi" và "đẳng cấp". SACOMBANK Visa mong muốn mỗi điểm chạm đều trở nên liền mạch, thuận tiện và xứng tầm, giúp chủ thẻ tận hưởng The Siren World Opens theo một cách trọn vẹn hơn.

Bốn chặng trải nghiệm mở ra một "thế giới Siren"

Thay vì chỉ chờ đợi đến thời điểm nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu, người tham dự sẽ bắt đầu hành trình của mình ngay từ khi bước qua cánh cổng sự kiện.

Theo đại diện Starbucks Việt Nam - đơn vị tổ chức chương trình, The Siren World Opens được thiết kế như một không gian trải nghiệm liền mạch với bốn chặng gồm Khám phá - Tương tác - Kết nối - Sân khấu chính. Mỗi khu vực mang một màu sắc riêng, từ các cụm nghệ thuật thị giác, khu trải nghiệm tương tác, Chill Zone cho đến Siren Stage - sân khấu trung tâm nơi những màn trình diễn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay.

Dấu ấn từ Siren Calling 2025, tiền đề để Starbucks mở rộng "thế giới Siren" trong lễ hội âm nhạc 2026 (Ảnh: Siren Calling 2025)

Nếu Siren Calling 2025 gây ấn tượng với sân khấu quy mô lớn và hiệu ứng thị giác hiện đại, phiên bản 2026 tiếp tục được nâng cấp với hệ thống LED mapping đa chiều, công nghệ trình diễn mới cùng nhiều yếu tố tương tác được mở rộng. Bên cạnh đó, danh sách nghệ sĩ trong nước và quốc tế vẫn đang được giữ kín, trở thành một trong những điều khiến cộng đồng yêu nhạc háo hức chờ đợi.

Công viên Sáng Tạo - không gian sẽ đón The Siren World Opens trong hai ngày 25–26/09/2026 (Nguồn: Internet)

Thẻ SACOMBANK Visa: "Chìa khóa" săn vé sớm và nâng tầm đặc quyền lễ hội

Siren Calling 2025 đã chứng kiến sức nóng của cuộc đua săn vé khi đơn vị tổ chức không bán lẻ mà chỉ phân phối thông qua chính sách tặng quà của đối tác. Trong bối cảnh quy mô chương trình ngày càng mở rộng và lượng người quan tâm liên tục tăng lên, quyền được tiếp cận sớm chương trình tặng vé trở thành lợi thế mà nhiều tín đồ âm nhạc mong muốn sở hữu.

Phối cảnh dự kiến không gian trải nghiệm đa giác quan tại lễ hội âm nhạc The Siren World Opens, tái hiện ý tưởng kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ trình diễn thị giác ấn tượng.

Trong mùa lễ hội năm nay, thẻ SACOMBANK Visa sẽ trở thành "chìa khóa" giúp chủ thẻ tiếp cận sớm những đặc quyền của The Siren World Opens, bao gồm cơ hội nhận quyền tham dự sự kiện cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn được thiết kế riêng trong khuôn khổ lễ hội. Theo cơ chế do SACOMBANK công bố, gần 4.000 suất tham dự sẽ được phân bổ cho các chủ thẻ đáp ứng điều kiện của chương trình.

Đây là cơ hội để sở hữu những hạng vé được săn đón như VIP và Fan Zone với các đặc quyền như khu vực bàn VIP riêng biệt, vị trí theo dõi lý tưởng và trải nghiệm ẩm thực cao cấp, đồng thời, mở ra cánh cửa tiếp cận không gian lễ hội với nhiều trải nghiệm khác biệt.

Bên cạnh cơ hội tiếp cận những tấm vé đầu tiên, SACOMBANK Visa còn mang đến loạt ưu đãi thiết thực cho khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình. Khách hàng mới khi mở thẻ và phát sinh chi tiêu theo điều kiện chương trình có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 600.000 đồng. Đặc biệt, với Thẻ Bạch Kim Hoàn Tiền, chủ thẻ có thể nhận hoàn tiền lên đến 16,8% cho các giao dịch di chuyển và 6,8% khi chi tiêu tại siêu thị, cùng nhiều ưu đãi khác dành cho các nhu cầu chi tiêu thường nhật.

Không dừng lại ở đó, hành trình tại The Siren World Opens còn được nối dài bằng nhiều điểm chạm mang dấu ấn SACOMBANK Visa. Từ các không gian check-in, khu vực trải nghiệm và trò chơi tương tác đến bộ Concert Kit phiên bản sự kiện và các hoạt động kết nối cộng đồng, mỗi điểm chạm đều được thiết kế để giúp chủ thẻ tận hưởng The Siren World Opens theo một cách trọn vẹn hơn.

Việc đồng hành cùng The Siren World Opens tiếp tục khẳng định định hướng của SACOMBANK Visa trong việc kết nối tài chính với phong cách sống hiện đại, mang đến những giá trị vượt ra ngoài một phương thức thanh toán. Từ thời điểm săn vé đến khi hòa mình vào không gian âm nhạc tại Công viên Sáng Tạo, mỗi chiếc thẻ SACOMBANK Visa mở ra một hành trình trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và nhiều đặc quyền hơn cho chủ thẻ.

Chương trình mở thẻ và săn vé The Siren World Opens hiện đã chính thức được triển khai. Khách hàng có thể tìm hiểu thể lệ, điều kiện tham gia và đăng ký mở thẻ SACOMBANK Visa để không bỏ lỡ cơ hội trở thành những vị khách đầu tiên trải nghiệm lễ hội âm nhạc được mong đợi này.