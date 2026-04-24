Sản phẩm "Make in Vietnam" chịu nhiệt 95°C làm được điều chưa doanh nghiệp Việt nào có được tại Singapore

Ống nước trong tường nhà bạn — thứ không ai nhìn thấy nhưng quyết định chất lượng sống

Khi xây hoặc cải tạo nhà, phần lớn gia chủ chú tâm vào gạch ốp, sơn tường, cửa kính. Rất ít người hỏi về hệ thống ống nước nằm sâu trong tường — thứ sẽ vận hành âm thầm trong 30, 40, thậm chí 50 năm tới.

Nhưng đây chính là nơi câu chuyện "vật liệu xanh" trở nên thực chất nhất.

Hình minh họa về ống nước. Ảnh: Envistaforensics

Một hệ thống ống kém chất lượng không chỉ rò rỉ, tắc nghẽn hay thay thế tốn kém. Nó rò rỉ vi nhựa vào nguồn nước sinh hoạt, thải khí độc khi chịu nhiệt, và để lại gánh nặng phân hủy cho môi trường hàng thế kỷ sau...

Đây là lý do các tổ chức chứng nhận vật liệu xanh trên thế giới đặt tiêu chuẩn đặc biệt khắt khe với nhóm sản phẩm này.

598 tỷ USD năm 2026 và cuộc đua nghìn tỷ USD vào vật liệu xanh toàn cầu

Theo báo cáo đầu tháng 4/2026 của Fortune Business Insights, thị trường vật liệu xây dựng xanh toàn cầu được định giá 532,54 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng từ 598,04 tỷ USD vào năm 2026 lên 1.512,76 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12,30% trong giai đoạn dự báo.

Động lực đến từ nhiều phía. Là quy định bắt buộc về công trình xanh tại EU, Mỹ, Singapore..; Áp lực từ nhà đầu tư ESG; và quan trọng hơn — nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về sức khỏe và môi trường sống.

Điều này tạo ra một bài toán không dễ cho thị trường: Làm sao phân biệt sản phẩm thực sự xanh với sản phẩm chỉ "greenwashing" — tức gắn nhãn xanh cho có?

Sản phẩm Việt đạt hạng cao nhất từ Singapore

Trong khu vực châu Á, Hội đồng Xây dựng Xanh Singapore (SGBC) được xem là tổ chức chứng nhận vật liệu xây dựng xanh uy tín bậc nhất. Singapore — quốc gia có mật độ xây dựng cao nhất Đông Nam Á — đặt ra hệ thống đánh giá 4 cấp: Good - Very Good - Excellent - Leader (cấp cao nhất).

SGBP và phân cấp xếp hạng trong tiêu chuẩn của họ (từ trái sang phải): Tốt - Rất Tốt - Xuất Sắc - Tiên Phong.

Để đạt cấp Leader, sản phẩm phải vượt qua đánh giá toàn diện về vòng đời sản phẩm (từ nguyên liệu đến tái chế), phát thải carbon trong sản xuất, an toàn với sức khỏe người dùng, và hiệu quả năng lượng trong quá trình vận hành.

Đây không phải chứng nhận doanh nghiệp tự công bố. Đây là đánh giá độc lập từ bên thứ ba — và không chỉ sản phẩm trong khu vực đạt được cấp cao nhất này.

Tháng 1/2025, ống và phụ kiện nhựa PVC-U và PP-R của Công ty TNHH Nhựa Bình Minh được SGBC chứng nhận đạt cấp Leader — hạng cao nhất trong hệ thống đánh giá sản phẩm xanh của SGBC.

Đây là kết quả đáng chú ý, vì tính đến tháng 1/2025, Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong ngành nhựa - vật liệu xây dựng nhựa Việt Nam đạt chứng nhận SGBP cấp cao nhất.

Điều gì làm nên sự khác biệt?

Với PVC-U (ống cấp thoát nước): Vật liệu không chứa chất hóa dẻo phthalate — nhóm hóa chất bị cấm tại EU từ năm 2015 vì nguy cơ ảnh hưởng nội tiết tố. Tuổi thọ thiết kế trên 50 năm giúp giảm đáng kể rác thải công trình trong vòng đời tòa nhà. Quy trình sản xuất không phát thải chất ô nhiễm thứ cấp trong điều kiện nhiệt độ vận hành bình thường.

Với PP-R (ống cấp nước nóng lạnh): Chịu nhiệt lên đến 95°C mà không biến dạng hay thôi nhiễm hóa chất — điều kiện tiên quyết để đạt chứng nhận an toàn nước sinh hoạt. Bề mặt trong nhẵn giảm ma sát, tăng hiệu suất dòng chảy, đồng nghĩa tiết kiệm năng lượng bơm trong suốt vòng đời công trình.

Ảnh minh họa về vật liệu xây dựng xanh.

Với các dự án xây dựng nội địa hướng đến chứng chỉ công trình xanh như LEED, Green Mark hay EDGE, việc sử dụng vật liệu đã được SGBC chứng nhận cũng giúp tích lũy điểm đánh giá công trình xanh — lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu bất động sản và thu hút vốn FDI xanh.

Tính đến hết quý I/2026, Việt Nam có 828 công trình đạt chứng nhận xanh với tổng diện tích sàn khoảng 20,79 triệu m2, theo thông tin từ Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

Khi chuỗi cung ứng vật liệu xanh trong nước dần hoàn thiện — từ xi măng carbon thấp, kính tiết kiệm năng lượng, đến ống nhựa đạt chuẩn quốc tế — chi phí xây dựng xanh tại Việt Nam sẽ tiếp tục giảm, và khoảng cách với các nước dẫn đầu trên toàn thế giới sẽ thu hẹp nhanh hơn nhiều người nghĩ.

Một ống nhựa đạt chuẩn Leader tại Singapore là chi tiết nhỏ. Nhưng đó cũng là tín hiệu cho thấy hướng đi xanh/bền vững của cả một ngành.

Nguồn: Nhựa Bình Minh, Fortune Business Insights