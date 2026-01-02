Sản lượng phát điện lũy kế của nhà máy nhiệt điện của Hòa Phát đạt gần 13 tỷ kWh sau 8 năm vận hành, tương đương 23.400 tỷ đồng

Ngày 31/12/2025, Nhà máy Nhiệt điện, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất ghi nhận sản lượng phát điện lũy kế gần 13 tỷ kWh sau 8 năm vận hành. Nếu quy đổi theo giá điện hiện hành, sản lượng này tương đương hơn 23.400 tỷ đồng, giúp Khu liên hợp tự chủ khoảng 90% nhu cầu điện sản xuất.

Ông Bùi Văn Hữu, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện – Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ: "Công ty đã đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại từ các quốc gia G7, qua đó tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Mọi nguồn nhiệt và khí dư phát sinh trong quá trình luyện coke , luyện gang, thép đều được tận dụng hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất phát điện, đồng thời góp phần tiết giảm đáng kể chi phí sản xuất tại Khu liên hợp".

Bên cạnh việc tận dụng nhiệt dư từ luyện coke, Nhà máy còn khai thác nguồn khí than dư phát sinh trong các công đoạn luyện gang, luyện thép làm nhiên liệu cho hệ thống nồi hơi, từ đó tạo ra nguồn điện ổn định, thân thiện với môi trường.

Kể từ khi vận hành tổ máy đầu tiên vào tháng 7/2019, sản lượng điện của nhà máy liên tục tăng trưởng. Kết thúc năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện đạt sản lượng hơn 3,3 tỷ kWh, đáp ứng trên 90% nhu cầu điện cho sản xuất gang thép. Việc tự chủ phần lớn nguồn điện không chỉ giúp Hòa Phát Dung Quất vận hành ổn định mà còn giảm áp lực đáng kể cho lưới điện quốc gia, đặc biệt trong các cao điểm nắng nóng.

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất được thành lập tháng 2/2017, là chủ đầu tư xây dựng, vận hành Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và sản phẩm dẹt là thép cuộn cán nóng.

Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất sẽ bao gồm hệ thống cảng biển nước sâu cho phép tàu 200.000 tấn cập bến, dễ dàng vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra đi các thị trường trong và ngoài nước.

Hiện tại, Công ty đang triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng. Tháng 8/2025, lò thổi oxy luyện thép (BOF) số 2 và lò tinh luyện chân không kiểu RH của Dự án Dung Quất 2 đã chính thức vận hành.

Với việc hoàn thành lò cao 2 của Dung Quất 2, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành tổng cộng 6 lò cao, trong đó có 4 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 1 và 2 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Tổng công suất của Khu liên hợp đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...