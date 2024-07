Sản lượng xuất khẩu loại quả đặc sản của Việt Nam sang Trung Quốc đột ngột giảm mạnh nhất từ trước đến nay

Vải thiều là loại trái cây đặc sản của Việt Nam. Mặt hàng nông sản này hàng năm đem lại nguồn thu ngoại tệ không hề nhỏ cho nền kinh tế trong nước.



Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan về tình hình xuất khẩu vải trong nửa đầu năm 2024 có thể thấy, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này có sự sụt giảm cực mạnh. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu vải thiều đạt 23,6 triệu USD, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Theo chia sẻ của Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Ô Quốc Quyền, vải thiều là một trong những trái cây nhiệt đới được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Trung Quốc cũng thị trường lớn nhất của vải thiều Việt Nam.

Cùng với sản lượng xuất khẩu sụt giảm, thị trường Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất. 6 tháng đầu năm, thị trường này ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên đến 62%, mức giảm mạnh nhất từ trước tới nay. Các thị trường xuất khẩu chủ lực khác là Nhật Bản và Anh với mức giảm lần lượt gần 4% và 16%.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là bởi nguồn cung vải năm nay giảm mạnh do các vườn trồng bị mất mùa. Theo Sở Công Thương, mùa vải năm 2024, do thời tiết bất lợi nên sản lượng vải đạt khoảng gần 100 nghìn tấn, bằng 50% so với năm ngoái.

Số liệu từ các địa phương cho thấy, sản lượng vải năm 2024 chỉ đạt khoảng 200.000 tấn, giảm 50% so với năm trước. Trong đó, các địa phương có sản lượng vải lớn như Bắc Giang cho thu hoạch khoảng 100.000 tấn (giảm 50% so với 2023), Hải Dương đạt khoảng 45.000 tấn (giảm 23%)...

Chia sẻ trên tờ VnEconomy, ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho hay, ảnh hưởng của biến đổi khi hậu, thời tiết cực đoan đến sự phát triển cây vải của tỉnh Bắc Giang ngày càng rõ. Ông Thành cho biết thêm, chưa năm nào vải thiều mất mùa nghiêm trọng như năm nay.

Do nguồn cung không đủ cầu nên từ đầu mùa đến nay, vải được bán với giá khá cao. Theo thông tin trên tờ Báo Bắc Giang, giá vải thiều dao động từ 55.000 - 85.000 đồng/kg. Vải u trứng trắng và u trứng hồng có giá bán lẻ lên tới 360.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, chưa bao giờ vải thiều lại được giá như vậy. Nếu tính bình quân thì giá vải thiều năm nay cao nhất lịch sử kể từ khi vải thành cây trồng hàng hoá quy mô lớn tại địa phương.

Cùng với đó, do sản lượng sụt giảm nên các thương lái vào tận vườn thu mua, người dân không còn phải tự mình chở đến điểm cân.

"Chưa năm nào tiền vải thu được nhiều như năm nay lại không phải vất vả chở đến điểm cân. Người mua, người bán đều phấn khởi, sang năm thương nhân Trung Quốc sẽ tiếp tục đến vườn và thoả thuận thu mua vào mùa quả chín", bà Diệp Thị Sênh, thôn Trại 1, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) chia sẻ trên Báo Bắc Giang.