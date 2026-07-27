Sản lượng tên lửa phòng không Nga tăng gấp nhiều lần mỗi năm

Một quan chức Nga mới đây cho biết, sản lượng tên lửa dẫn đường phòng không của nước này năm nay đã vượt xa con số của năm ngoái gấp nhiều lần.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov.

"Về sản xuất các sản phẩm phức tạp, chẳng hạn như tên lửa phòng không dẫn đường, chúng tôi thậm chí còn tăng sản lượng lên gấp nhiều lần trong năm nay so với năm ngoái", Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov nói.

“Nga đã có sẵn một loạt hệ thống laser chống máy bay không người lái (UAV). Ví dụ, một hệ thống như vậy đã đánh chặn gần 60 UAV tại một cơ sở trong vòng một tháng”, ông Alikhanov lưu ý.

“Đất nước chúng ta có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhận dạng, chặn bắt và hệ thống thị giác máy tính.

Chúng tôi hiểu, không thể dừng lại ở đây, cần phải hỗ trợ các đội ngũ này hết mức có thể.

Tất cả đều đã được giao nhiệm vụ cụ thể, và họ đang tự mình đưa ra các sáng kiến và đổi mới. Chúng tôi hỗ trợ họ trong việc này - cả về tài chính và hành chính", vị quan chức Nga cho biết.

Những thông tin này đã được Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Komsomolskaya Pravda hôm 26/7.