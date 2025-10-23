Sản lượng súng bắn tỉa SVDS đã tăng gấp 13 lần

Theo đại diện nhà sản xuất, mức tăng sản lượng như vậy bắt nguồn từ nhu cầu về mẫu súng này từ khách hàng chính phủ lên cao và việc sử dụng tích cực trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

SVDS là phiên bản cải tiến hiện đại của khẩu SVD cổ điển, được thiết kế để sử dụng cho Lực lượng Nhảy dù, Thủy quân Lục chiến và Đặc nhiệm. Súng trường này được thiết kế để tấn công mục tiêu là binh sĩ và xe không bọc thép ở tầm bắn lên đến 1.000 mét.

Thiết kế của súng bao gồm hệ thống piston nạp đạn bằng khí nén hành trình ngắn và bộ điều chỉnh trích khí, trong khi chiều dài 875 mm khi gập báng giúp SVDS dễ dàng cơ động.

SVDS thay thế toàn bộ các bộ phận gỗ bằng vật liệu polymer, có báng gấp và má cố định, xoay được, giúp dễ dàng bắn thông qua kính ngắm quang học. Ngoài ra còn có thanh ray bên hông để lắp kính ngắm quang học và kính ngắm đêm; SVDS tương thích với toàn bộ các loại đạn 7,62×54R, có độ chính xác cao nhất đạt được với đạn bắn tỉa.

Binh sĩ Nga đặc biệt ưa thích súng trường bắn tỉa SVDS.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov - ông Alan Lushnikov đã nhấn mạnh những ưu điểm của mẫu súng trường bắn tỉa độc đáo này:

"Hoạt động bán tự động, thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, độ chính xác cao và rất tin cậy là những ưu điểm không thể phủ nhận của SVDS. Nó hỗ trợ hiệu quả cho các quân nhân của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường".

Việc sản lượng SVDS tăng gấp 13 lần phản ánh một số xu hướng liên quan. Thứ nhất, đây là phản ứng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trước nhu cầu cấp thiết của quân đội.

Thứ hai, mức tăng sản lượng lớn như vậy cho thấy năng lực sản xuất của công ty đang được mở rộng. Đồng thời, việc sử dụng SVDS rộng rãi làm tăng nhu cầu về nguồn cung đạn dược và đào tạo bắn tỉa.

Theo nhận định, số lượng súng trường ngày càng tăng đòi hỏi phải tăng cường nguồn cung cấp đạn bắn tỉa và hệ thống ngắm bắn, cũng như các chương trình đào tạo nhân sự.