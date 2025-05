Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn thành phố Hà Nội đạt 37.150 tấn

Nguyên nhân là do các mô hình nuôi thả theo phương thức thâm canh, nuôi cá chép năng suất cao, cá rô phi đơn tính, cá lăng trong lồng cho năng suất, sản lượng cao hơn so với nuôi trồng truyền thống; sản lượng đạt 37.150 tấn, tăng 4,06% so với cùng kỳ năm 2024.

Để nuôi trồng thủy sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, bảo đảm mục tiêu vừa phát triển kinh tế thủy sản vừa chống úng ngập, dự trữ nguồn tài nguyên nước, bảo đảm điều hòa không khí, môi trường sống lý tưởng cho dân cư Thủ đô, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ cao, khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trong sản xuất; coi trọng khâu quản lý môi trường, quản lý dịch bệnh bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung phát triển các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP)…

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị các địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản tập trung như: Hệ thống mương cấp nước từ các sông; hệ thống cấp, thoát nước vùng nuôi; giao thông vùng nuôi; hệ thống xử lý môi trường; phát triển hệ thống sản xuất giống thủy sản chất lượng cao; ưu tiên phát triển giống đối tượng nuôi chủ lực, giá trị kinh tế cao, các loài mới có tiềm năng...