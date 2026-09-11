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Sản lượng dầu của Saudi Arabia giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990

Hoàng Vân
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Ngày 10/9, Bloomberg đưa tin, sản lượng dầu thô của Saudi Arabia đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 35 năm qua.

Khói bốc lên từ kho chứa dầu Aramco tại Jizan ở Saudi Arabia, sau một cuộc tấn công của lực lượng Houthi, ngày 26/7/2026.

Theo báo cáo hàng tháng mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thu được, Saudi Arabia đã thông báo với tổ chức này, sản lượng dầu đã giảm 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 8/2026, xuống còn 6,238 triệu thùng mỗi ngày.

Con số này đánh dấu mức thấp kỷ lục kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2/2026, cũng như mức sản lượng thấp nhất của vương quốc này kể từ khi bắt đầu Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990.

Nguyên do khiến sản lượng dầu của Saudi Arabia giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 35 năm qua là do các cuộc xung đột trên khắp Trung Đông, làm thu hẹp những tuyến đường xuất khẩu của vương quốc này.

Saudi Arabia đang phải đối mặt với những gián đoạn trên cả hai tuyến đường xuất khẩu hàng hải chính của mình.

Giao thông qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran đang diễn ra, buộc nước này phải phụ thuộc nhiều hơn vào các tuyến đường Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen cũng đã nối lại cuộc chiến chống lại quân chính phủ được Saudi Arabia ủng hộ, và tuyên bố phong tỏa đường biển đối với vương quốc này.

Houthi cũng đã trực tiếp nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Theo chính quyền Saudi Arabia, một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV hôm 8/9, đã gây cháy các cơ sở dầu mỏ và buộc hoạt động tại một số cơ sở phải ngừng lại.

Theo các báo cáo, lực lượng Houthi đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha vào ngày 10/9, siết chặt kiểm soát các tuyến đường tiếp cận eo biển Bab al-Mandeb.

Đây được biết đến là lối vào phía Nam hẹp của Biển Đỏ, và là tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia.

Houthi cho biết, việc lưu thông vẫn an toàn đối với các tàu thuyền khác, nhưng không an toàn đối với tàu thuyền của Saudi Arabia.

Áp lực này đã thể hiện rõ trong dữ liệu vận chuyển, khi số liệu theo dõi tàu chở dầu sơ bộ do Bloomberg tổng hợp cho thấy, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đã giảm khoảng 1/3 trong tháng 8.

Saudi Arabia thông báo với OPEC, "nguồn cung ra thị trường", bao gồm cả dầu thô được lấy từ kho dự trữ, đạt 7,122 triệu thùng/ngày, cho thấy vương quốc này đã sử dụng lượng dự trữ để bù đắp cho sản lượng giảm.

Theo RT
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