Sân khấu Nhà hát Lớn lắng đọng với “Thì Thầm Hoa Sen” của NTK Cao Thu Vân

Ngày 9/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam lần thứ nhất, nhà thiết kế Cao Thu Vân đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc với bộ sưu tập "Thì Thầm Hoa Sen", tôn vinh vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết của loài hoa biểu tượng cho tâm hồn Việt.

NTK Cao Thu Vân.

Bộ sưu tập là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật hội họa và thời trang truyền thống khi hình ảnh hoa sen – quốc hoa của Việt Nam – được tái hiện sống động trên nền vải lụa mềm mại. Mỗi thiết kế là một bản giao hưởng của sắc màu và chất liệu, gợi nhắc đến sự thanh tao, ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong văn hóa Á Đông.

Dàn mẫu và mẫu nhí của bộ sưu tập "Thì Thầm Hoa Sen".

Đặc biệt, "Thì Thầm Hoa Sen" gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của các người mẫu nhí và người mẫu lớn tuổi cùng sải bước trên sân khấu, thể hiện tinh thần gắn kết xuyên thế hệ của tà áo dài Việt Nam. Những tà áo dài vàng, lam, hồng, trắng ngà… được thêu tay tinh xảo, điểm xuyết họa tiết sen nở, sen hàm tiếu, tạo nên một không gian huyền ảo giữa làn sương mờ và ánh sáng sân khấu nghệ thuật.

Các người mẫu sải bước tự tin.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân – người vốn nổi tiếng với phong cách truyền thống pha hiện đại – một lần nữa khẳng định dấu ấn cá nhân qua bộ sưu tập lần này. "Hoa sen không nói, nhưng hoa thì thầm. Đó là lời thì thầm của lòng kiêu hãnh, của sự mạnh mẽ trong bình dị. Tôi muốn kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ áo dài", Cao Thu Vân chia sẻ.

NTK Cao Thu Vân bên cạnh đồng nghiệp.

Sự kiện ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh tà áo dài truyền thống mà còn là cầu nối cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy ấy, "Thì Thầm Hoa Sen" như một điểm nhấn nhẹ nhàng mà sâu sắc, khiến người xem không khỏi lắng lại để cảm nhận vẻ đẹp của tâm hồn Việt ẩn mình sau từng nếp áo.