Sân khấu đáng mong chờ của BLACKPINK tại Việt Nam

Hà Nội chính thức trở thành điểm đến tiếp theo trong hành trình tour thế giới thứ 2 của nhóm nhạc nữ toàn cầu BLACKPINK đã khiến dư luận bùng nổ. Các BLINK Việt hiện không thể ngồi yên, mong chờ từng ngày, chuẩn bị kỹ càng kế hoạch đón chào 4 cô gái YG đến Việt Nam. Born Pink là tour diễn liên tiếp lập kỷ lục doanh thu, đã đi qua 5 châu lục và ghi dấu với hàng chục đêm diễn ấn tượng. Những tiết mục BLACKPINK sẽ mang đến Born Pink Hà Nội khiến dân tình tò mò hơn bao giờ hết.

Loạt hit toàn cầu bùng nổ của BLACKPINK

Độ nổi tiếng, sức lan toả của BLACKPINK là điều không cần phải bàn cãi. Suốt 7 năm hoạt động, nhóm nhạc nữ YG đã "bỏ túi" loạt hit toàn cầu như DDU-DU DDU-DU, How You Like That, Kill This Love, Pink Venom,... và chắc chắn không thể thiếu vắng trong concert nhóm. Những bản hit nói trên đã phổ biến đến độ người người nhà nhà đều từng nghe qua và dễ dàng "quẩy theo", fan Việt chắc chắn sẽ có những giây phút đắm chìm trong không gian âm nhạc bùng nổ, tràn đầy năng lượng của BLACKPINK.

BLACKPINK mở màn Born Pink concert với How You Like That

Concert Born Pink sẽ bao gồm 3 phần, 21 tiết mục, 23 bài hát, trong đó có 4 sân khấu solo của các thành viên. Với mỗi phần, dàn dựng sân khấu, vũ đạo và cả trang phục biểu diễn đều được chuẩn bị riêng. Với thế mạnh âm nhạc sôi động đậm chất lễ hội cùng kỹ năng sân khấu nổi bật, BLACKPINK đi đến đâu đều dễ dàng "phá đảo" không khí đến đấy.

Dành cho fan muốn học trước nhạc "quẩy" cùng BLACKPINK - Setlist Born Pink concert

I, Mở màn: How You Like That

Pretty Savage

Whistle

Don't Know What To Do

Lovesick Girls

Kill This Love

Crazy Over You

Playing With Fire

Tally

Pink Venom

Flower (solo Jisoo)

You&Me (solo Jennie)

Hard to Love, On The Ground (solo Rosé)

LALISA, Money (solo Lisa)

II: Shut Down

Typa Girl

DDU-DU DDU-DU

Forever Young

Encore: Stay

Yeah Yeah Yeah

As If It's Your Last

BLACKPINK đầu tư thêm thắt nhiều chi tiết tạo điểm nhấn, vũ đạo chuẩn bị kỹ càng, một số ca khúc nhằm mang lại sân khấu đã tai, mãn nhãn. Hơn 9 tháng chạy tour vừa qua, nhóm liên tục viral MXH mỗi khi có concert ở điểm diễn mới. Các phân đoạn vũ đạo đặc biệt, tương tác cùng fan ở mỗi sân khấu đều có điểm nhấn riêng. Phần tạo hình, trang phục biểu diễn của BLACKPINK cũng thường xuyên được thay đổi. Trước mỗi concert diễn ra, dân tình đều rất tò mò về phong cách, visual của các thành viên.

Nhóm liên tục được thay đổi tạo hình, sân khấu giữ nguyên độ hoành tráng qua từng điểm diễn

4 sân khấu solo ấn tượng

Nhắc đến Born Pink, chắc chắn không thể bỏ qua 4 sân khấu solo của 4 thành viên. Đầu tiên phải kể đến Jennie, cô nàng đã dành hẳn cho World Tour thứ 2 của nhóm ca khúc You&Me chưa từng được phát hành. Tiết mục của Jennie kết hợp nhiều kỹ năng hát, rap, vũ đạo và cả múa đương đại. Với sân khấu cá nhân này, trang phục biểu diễn của Jennie luôn luôn được đổi mới, là yếu tố thu hút sự tò mò nhất. Jennie đã lăng xê thành công phong cách balletcore trong hàng chục đêm concert vừa diễn ra. Do đó, fan Việt rất ngóng đợi xem cô nàng it girl nhà BLACKPINK sẽ mang item nào lên sân khấu Hà Nội để kết hợp cùng âm nhạc và vũ đạo lôi cuốn.

Tiết mục của Jennie kết hợp nhiều kỹ năng hát, rap, vũ đạo và cả múa đương đại

Tạo cơn sốt balletcore, khiến dân tình tò mò về trang phục cho sân khấu cá nhân của Jennie

Hai siêu hit LALISA và Money hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cùng vũ đạo điêu luyện của Lisa với phần múa cột là điểm nhấn hứa hẹn gây bão. Là main dancer có kỹ năng nhảy hàng đầu, năng lượng sân khấu của Lisa sẽ khiến dân tình không thể đứng yên.

Fan Việt sẽ được tận mắt xem Lisa múa cột

Cùng những màn vũ đạo bùng nổ

Nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt chính là sân khấu cá nhân của Rosé. Nếu là fan ruột của giọng ca chính BLACKPINK, chắc chắn không còn xa lạ với sân khấu On The Ground kết hợp Hard to Love đầy chất nghệ. Rosé luôn biết cách gây thương nhớ nhờ vẻ ngoài đậm chất tiểu thư, những khoảnh khắc đắm chìm hoàn toàn trong âm nhạc.

Rosé ngọt ngào từ nhan sắc đến giọng hát trong các sân khấu solo

Với chị cả Jisoo, chắn chắn không thể bỏ qua vũ đạo "nở hoa" viral toàn cầu. Sau khi chính thức quảng bá cá nhân, Jisoo đã thay đổi tiết mục cover Liar - Camila Cabello thành Flower, ca khúc đầu tay của cô. Khán giả Việt sẽ có cơ hội chính mắt chiêm ngưỡng visual vạn người mê rạng rỡ hơn hoa của Jisoo. Bên cạnh đó, ca khúc b-side All Eyes On Me cũng rất được dân tình trông đợi, nếu thành sự thật, Born Pink Hà Nội chính là sân khấu đầu tiên Jisoo biểu diễn All Eyes On Me.



Chị cả Jisoo chắc chắn sẽ mang đến điệu nhảy "nở hoa" viral, bên cạnh đó, ca khúc b-side All Eyes On Me cũng rất được fan Việt trông đợi

Những tiết mục Coachella công phu sẽ xuất hiện tại Born Pink Hà Nội!

Tháng 4 năm nay, BLACKPINK đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên diễn chính tại lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới - Coachella. Vẫn là những bản hit gắn liền tên tuổi, nhưng Coachella BLACKPINK vẫn khiến dân tình choáng ngợp, nức lòng công chúng nhờ những bản phối mới, sân khấu, vũ đạo hoành tráng công phu.

Những sân khấu đặc biệt của Coachella mà fan Việt có thể mong đợi

Tại Coachella 2023, những sân khấu đáng nhớ nhất của 4 cô gái YG có thể kể đến như phần mở màn Pink Venom + Kill This Love; Typa Girl + Shut Down phối mới, dàn dựng hơi hướng nhạc kịch cổ điển; Pretty Savage (chair dance break) hay sân khấu solo On The Ground dàn dựng kì công của Rosé; Money remix - Lisa; You&Me rap ver remix - Jennie...

Jennie đã mang You&Me remix Coachella đến Osaka, Nhật Bản

Trong concert Born Pink Encore Nhật Bản mới đây, Jennie đã tái hiện sân khấu You&Me remix. Do đó, fan Việt có thể kỳ vọng về những tiết mục Coachella của BLACKPINK được mang đến Born Pink Hà Nội. BLACKPINK còn nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với Việt Nam, rất có thể 4 cô gái sẽ có những màn tương tác nói tiếng Việt hay stage đặc biệt gửi đến fan.