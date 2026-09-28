Sân bay quốc tế ở Việt Nam "trắng" chuyến bay quốc tế cả năm: Quyết định mới nhất

Bộ Xây dựng vừa có chỉ đạo mới nhất về công trình sân bay này.

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Cổng TTĐT Bộ Xây dựng mới đây đưa tin, Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các Cục: Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Kết cấu hạ tầng xây dựng, đại diện lãnh đạo các Vụ: Quy hoạch - Kiến trúc; Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Vận tải và An toàn giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam; Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng được Bộ trưởng giao là cơ quan thường trực Hội đồng.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Ảnh: Báo Chính phủ

Hội đồng thẩm định của nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng. Hội đồng thẩm định tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ.

Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thế nào?

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Theo hồ sơ quy hoạch, thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất 2,5 triệu hành khách/năm và 30 nghìn tấn hàng hoá/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay code C như A320, A321... và tàu bay code E như B777, B747… cùng các loại tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được được định hướng đáp ứng công suất 4,5 triệu hành khách/năm và 70 nghìn tấn hàng hóa/năm.

Tuy nhiên, dù giữ vị trí trung tâm của cả vùng Tây Nam Bộ, sản lượng khai thác thực tế nhiều năm qua vẫn chưa đạt kỳ vọng. Số liệu thống kê năm 2025 phản ánh rõ khoảng cách này: cảng chỉ phục vụ hơn 7.400 lượt chuyến bay cất, hạ cánh (đạt khoảng 86% kế hoạch) và đón hơn 1,13 – 1,14 triệu lượt hành khách (đạt khoảng 91% chỉ tiêu).

Toàn bộ lượng khách trong năm 2025 đều là khách nội địa, đánh dấu năm đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 sân bay không có bất kỳ chuyến bay quốc tế thương mại nào; phần lớn hành khách quốc tế đến miền Tây vẫn phải trung chuyển qua TP.HCM.

Do đó, mục tiêu vươn tới mốc 4,5 triệu lượt khách vào năm 2050 không chỉ là bài toán mở rộng hạ tầng đơn thuần, mà đòi hỏi các giải pháp căn cơ nhằm thu hút các hãng bay và mở rộng mạng đường bay quốc tế trực tiếp.

Nếu được phê duyệt và triển khai theo lộ trình, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ có thêm dư địa để mở rộng các hạng mục hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác tàu bay, đồng thời tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, hướng đến mục tiêu là sân bay quốc tế trọng điểm của Việt Nam.