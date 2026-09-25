Dấu mốc choáng ngợp: Việt Nam nâng chuẩn xác mái vòm thép 8.600 tấn cho siêu SVĐ, do Vingroup xây dựng

Đại công trường sân vận động lớn hàng đầu Việt Nam vừa cán mốc kỹ thuật bước ngoặt sau 11 tháng thi công liên tục.

Đại công trường Sân vận động PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) vừa cán mốc kỹ thuật trọng đại sau 11 tháng thi công liên tục. Với việc đưa thành công khối vòm mái thép khổng lồ nặng tới 8.600 tấn vào vị trí thiết kế, hình hài một "chảo lửa" hiện đại với quy mô 60.000 chỗ ngồi – lớn gấp 1,5 lần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – đang dần lộ diện hoàn chỉnh, sẵn sàng hướng đến các sự kiện thể thao đẳng cấp Việt Nam và khu vực.

Mốc son kỹ thuật: Nâng chuẩn xác mái vòm thép 8.600 tấn lên 4 trụ đỡ

Sân PVF trước và sau khi nâng mái vòm 8.600 tấn. Ảnh: Dạo quanh Thủ đô & VTC News

Ngày 22/9, các kỹ sư và công nhân tại công trường đã hoàn thành một trong những thao tác phức tạp nhất: kích nâng toàn bộ kết cấu mái vòm thép có tổng tải trọng lên tới 8.600 tấn lên 4 trụ đỡ chính. Cùng với việc kích nâng, nhà thầu đã đồng loạt triển khai hệ thống cáp kích rút tại 4 cụm trụ nhằm khóa chặt và giữ ổn định tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống mái trong suốt quá trình xây dựng lâu dài.

Hệ mái chính của sân được cấu tạo bởi 2 dầm vòm dạng hộp có quy mô kỷ lục: mỗi dầm dài xấp xỉ 373m, sâu 10,7m và bề rộng đạt 5m. Việc toàn bộ khối kết cấu thép đồ sộ này tiếp cận chính xác cao độ và vị trí thiết kế mở đường cho nhà thầu dỡ bỏ dần các hệ thống giàn giáo, chuyển trọng tâm sang công tác hoàn thiện chi tiết. Đến nay, hệ thống khán đài kiên cố cũng đã cơ bản thành hình rõ nét bao quanh lòng sân.

Công nghệ đỉnh cao lần đầu xuất hiện: Mái đóng mở linh hoạt và mặt cỏ Hybrid

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Dự án có chủ đầu tư là Bộ Công an, do Tập đoàn Vingroup phụ trách chính thức phát lệnh khởi công từ ngày 19/10/2025. Nằm trong khuôn viên Tổ hợp thể thao – dịch vụ PVF rộng 92ha, riêng công trình sân vận động chiếm diện tích khoảng 55.000m² với 4 khán đài A, B, C, D khép kín. Phục vụ kèm theo là không gian quảng trường và bãi đỗ xe ngoài trời quy mô tới 18ha.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt kết cấu chịu lực, công trình còn ghi dấu ấn bởi hàng loạt giải pháp kỹ thuật chưa từng có tại các sân vận động ở Việt Nam:

Mái che thông minh và vách kính End-zone: Hai đầu sân được trang bị hệ vòm kính end-zone với chiều cao 36m, rộng 55m giúp tối ưu nguồn sáng tự nhiên. Đáng chú ý nhất là 2 tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125m tích hợp cơ chế đóng/mở tự động trong vòng 12 đến 20 phút. Công nghệ tiên phong này giúp sân chủ động thích ứng với thời tiết thất thường, vận hành linh hoạt cho cả giải đấu bóng đá lẫn các đại nhạc hội giải trí tầm cỡ.

Mặt sân cỏ Hybrid chuẩn quốc tế: Sân sử dụng công nghệ cỏ lai kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo – tiêu chuẩn đang được áp dụng tại các thánh địa bóng đá hàng đầu thế giới như Wembley (Anh) hay SVĐ Quốc gia Singapore. Công nghệ này tối ưu hóa khả năng thoát nước, tăng cường độ bền bỉ khi khai thác mật độ dày và giảm thiểu tối đa chi phí chăm sóc, bảo dưỡng.

Được kiến tạo theo các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, sân vận động tích hợp đồng bộ trung tâm truyền hình, phòng tác nghiệp báo chí, phân khu kỹ thuật, trung tâm an ninh điều hành và chuỗi ẩm thực dịch vụ. Phân khu VIP được bố trí độc lập với hệ tiện ích chuyên biệt và góc quan sát toàn cảnh mặt sân. Không chỉ phục vụ công tác huấn luyện đỉnh cao của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, sân vận động được quy hoạch để đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao đa môn tầm cỡ như ASIAD, Thế vận hội Olympic, và sẵn sàng cho các trận cầu thuộc vòng chung kết World Cup trong tương lai.

Trục kết nối liên vùng chiến lược và lực đẩy phát triển kinh tế

Hinh ảnh sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên hồi cuối tháng 8. Ảnh: VTC News

Ảnh: VTC News

Tọa lạc trên trục đường tỉnh 379, công trình sở hữu khả năng kết nối giao thông linh hoạt khi chỉ mất khoảng 30 phút để di chuyển tới trung tâm Hà Nội qua cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3, đồng thời tiếp cận nhanh các trục cao tốc huyết mạch Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang. Trong tương lai, sự hiện diện của cầu Ngọc Hồi (Vành đai 3,5) và cầu Mễ Sở (Vành đai 4) sẽ đưa sân vận động PVF vào tâm điểm mạng lưới giao thông liên vùng .

Đặc biệt, công trình nằm ngay tại cực tăng trưởng năng động ở phía Đông Nam Thủ đô, kế cận chuỗi đại đô thị sinh thái như Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 và Ecopark. Theo lộ trình, dự án sẽ về đích và đưa vào hoạt động vào tháng 3/2027. Khi hoàn tất, công trình không chỉ mang lại một biểu tượng kiến trúc thể thao mới cho Việt Nam mà còn là đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch của tỉnh Hưng Yên cũng như toàn bộ khu vực lân cận.