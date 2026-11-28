Nhiệm vụ thực sự của 7 chiếc máy bay này có gì đặc biệt?

Sáng 26/11 vừa qua, trên bầu trời khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội) xuất hiện một đội hình gồm 7 máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam. Điểm đặc biệt là cả 7 chiếc máy bay đều mang theo những lá cờ kích thước lớn, cùng bay theo đội hình mũi tên.

Trong khi những lá cờ tung bay trên bầu trời, dưới mặt đất, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và diễn viên cũng đang khẩn trương luyện tập các tiết mục nghệ thuật, đồng diễn.

Ngày 27/11, hình ảnh ghi lại không khí luyện tập tại sân bay Gia Lâm, trong đó có màn bay treo cờ kết hợp với biểu diễn nghệ thuật tiếp tục được đăng tải. Tất cả nhằm chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 10/12 tới.

Mỗi máy bay mang theo lá cờ rộng 20 m², đi kèm vật nặng 120 kg

Tham gia buổi hợp luyện ngày 26/11 là các tổ bay thuộc ba trung đoàn không quân 916, 917 và 930. Các máy bay thực hiện nội dung hợp luyện từ sân bay Hòa Lạc đến khu vực sân bay Gia Lâm, nơi sẽ diễn ra triển lãm.

7 máy bay tham gia hợp luyện đều thuộc dòng trực thăng Mi. Trong đó, 4 chiếc mang theo cờ Tổ quốc, 3 chiếc còn lại mang cờ biểu trưng của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đáng chú ý, mỗi lá cờ có diện tích khoảng 20 m², tương đương diện tích mặt sàn của một căn phòng nhỏ. Hệ thống treo cờ sử dụng dây cáp dài 8 m, đi kèm đối trọng nặng 120 kg để duy trì độ căng của dây trong quá trình máy bay di chuyển.

Để tạo nên hình ảnh những lá cờ tung bay đồng đều trên bầu trời, bên cạnh kỹ năng điều khiển máy bay của các phi công, công tác chuẩn bị của lực lượng kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng. Các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ bay treo cờ đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Tuy nhiên, màn bay của 7 chiếc trực thăng mới chỉ là một phần trong chương trình đặc biệt đang được chuẩn bị tại sân bay Gia Lâm.

Nhiệm vụ đặc biệt có sự tham gia của khoảng 2.500 người

Một điểm mới đáng chú ý tại triển lãm năm nay là sự phối hợp trình diễn giữa trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân và các thiết bị bay không người lái (UAV) của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn Không quân 917, cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị nhận nhiệm vụ bay phối hợp với UAV. Các lực lượng đã tổ chức luyện tập kỹ lưỡng và buổi hợp luyện ngày 26/11 diễn ra an toàn.

Chương trình bay chào mừng lễ khai mạc triển lãm dự kiến huy động 7 trực thăng và 19 UAV, kết hợp với chương trình nghệ thuật có sự tham gia của khoảng 2.500 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ. Mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”, chương trình không chỉ có các màn trình diễn trên không mà còn kết hợp âm nhạc, võ thuật, đồng diễn và những hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Một trong những tiết mục đáng chú ý là “Phù Đổng Thiên Vương”, tái hiện truyền thuyết Thánh Gióng với những hình tượng quen thuộc như ngựa sắt, rừng tre, kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại.

Sự kiện rộng gần 124.000 m², người dân được tham quan miễn phí

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm, do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức. Đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức sự kiện này, sau hai kỳ triển lãm năm 2022 và 2024.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tổng diện tích phục vụ triển lãm năm nay khoảng 123.800 m², tăng 23.800 m² so với kỳ tổ chức năm 2024. Trong đó, khu trưng bày trong nhà rộng khoảng 23.500 m², khu trưng bày ngoài trời rộng khoảng 24.700 m².

Sức hút của triển lãm cũng được thể hiện qua số lượng đơn vị quốc tế đăng ký tham gia. Theo báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 26/11, đã có 318 đầu mối, công ty từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày. Ban tổ chức cũng tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn đại biểu từ 41 quốc gia.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp quốc phòng, người dân còn có cơ hội trải nghiệm mô phỏng lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh và tàu quân sự bằng công nghệ thực tế ảo; thưởng thức múa rối nước, chiêm ngưỡng điêu khắc ánh sáng và khám phá không gian văn hóa ba miền.

Theo thông báo ngày 22/11 trên website chính thức của triển lãm, sự kiện sẽ mở cửa đón người dân tham quan miễn phí từ 13h đến 17h ngày 12/12 và từ 9h đến 15h ngày 13/12. Người dân có thể đăng ký trước qua hệ thống trực tuyến của Bộ Quốc phòng hoặc ứng dụng Viettel Tammi, lưu lại mã QR và mang theo căn cước hoặc hộ chiếu khi đến tham quan.