Sân bay Long Thành dự kiến mở cửa khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12, kế hoạch khai thác chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 tương ứng 20-30 chuyến bay/ngày.

Chiều 19/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), về công tác chuẩn bị đưa Sân bay quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026.

Theo ACV, sân bay Long Thành dự kiến mở cửa chính thức, đưa vào khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Kế hoạch khai thác chia thành 3 giai đoạn, từng bước nâng quy mô hoạt động theo lịch bay mùa Đông và mùa Hè.

Sân bay Long Thành mở cửa khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12, với 20-30 chuyến bay/ngày.

Giai đoạn 1 từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa Đông 2026-2027.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 4-10/2027, theo lịch bay mùa Hè 2027. Giai đoạn 3 triển khai từ tháng 10/2027, khi bắt đầu lịch bay mùa Đông 2027.

Trong giai đoạn đầu, ACV dự kiến đưa khu vực cánh Tây và trung tâm nhà ga hành khách T1 vào khai thác. Sản lượng khai thác ban đầu đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay/ngày, với tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Các chuyến bay trong giai đoạn này ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn, đã được các hãng hàng không đăng ký.

TP Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh hoàn thành các hạng mục xây dựng, đảm điều kiện cần thiết để sân bay vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

ACV đề xuất TP Đồng Nai phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như tổ chức giao thông kết nối khu vực ngoại cảng, vận tải hành khách.

Đồng thời đề nghị địa phương hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý tĩnh không; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch.

Theo UBND TP Đồng Nai, hiện hệ thống giao thông kết nối đang được tập trung đẩy nhanh, bảo đảm kết nối đồng bộ khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Trong đó, các dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 thuộc đường Vành đai 3 - TP.HCM phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Các tuyến đường 25B, 25C, Đồng Nai cũng đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành vận hành.

Các phần việc đang khẩn trương hoàn tất.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai cũng ban hành kế hoạch hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc và tổ chức giao thông phục vụ hoạt động của sân bay.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai nhấn mạnh mục tiêu đưa giai đoạn 1 sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12/2026. Đây là giai đoạn quyết định và yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các hạng mục xây dựng, mà phải chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ tất cả điều kiện cần thiết, để sân bay có thể vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai đề nghị ACV báo cáo cụ thể mức độ sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác, phương án tổ chức khai thác và vận hành; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa ACV với địa phương trong quá trình vận hành.

Diện mạo nhà ga hành khách sân bay Long Thành mới nhất.

Đặc biệt, các bên phải xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý khi phát sinh sự cố, bảo đảm phản ứng kịp thời, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng.

Đối với hạ tầng giao thông kết nối, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp với ACV và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ hệ thống giao thông phục vụ sân bay Long Thành. Trong đó, tập trung vào các tuyến đường 25B, 25C, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường kết nối trực tiếp.