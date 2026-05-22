Sân bay đông bậc nhất Việt Nam tìm phương án ứng phó mùa mưa sắp tới: Thì ra từng bị đột trong nhà ga

Tháng 5/2025, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từng xuất hiện tình trạng nước mưa rò rỉ từ mái kính xuống sàn khu vực phòng chờ ra cửa khởi hành. Thời điểm đó, khu vực nhà ga có đông hành khách, nhân viên vệ sinh phải dùng xô, chổi để xử lý nước trên sàn.

Theo thông tin được các đơn vị liên quan nêu khi đó, nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến phần keo dán kính mái bị hở, trong bối cảnh khu vực mái nhà ga chịu nhiệt cao trước đó. Dù sự cố không được đánh giá là ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn khai thác, hình ảnh nước mưa rò xuống sàn tại một nhà ga mới vẫn khiến nhiều người chú ý.

Sau sự việc, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng nước mưa rò rỉ, rà soát các khiếm khuyết phát sinh trong quá trình đưa công trình vào khai thác, đồng thời có phương án bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão.

Hình ảnh nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất bị dột được hành khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội

Với một sân bay lớn, dột mái hay nước tràn trong nhà ga không chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn lẻ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hành khách, mỹ quan công trình, an toàn di chuyển trong khu vực sảnh và khả năng duy trì dịch vụ ổn định khi thời tiết bất lợi xảy ra.

Tân Sơn Nhất triển khai phương án ứng phó mùa mưa 2026

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 2026. Các tình huống được đặt ra gồm mưa lớn, dông lốc, ngập úng và những sự cố kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Những hạng mục trọng yếu như sân đỗ tàu bay, đường cất hạ cánh, đường lăn, khu vực nhà ga, sân đỗ ô tô, hệ thống thoát nước và hồ điều tiết được đưa vào diện rà soát. Sân bay cũng tăng cường kiểm tra mái nhà ga, chống thấm dột, chống sét, an toàn điện và giữ khu vực sảnh nhà ga khô ráo nhằm hạn chế nguy cơ trơn trượt cho hành khách.

Không chỉ dừng ở hạ tầng, Tân Sơn Nhất còn duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống phát sinh. Sân bay phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất, kiểm soát không lưu và các lực lượng bảo đảm an toàn để cập nhật liên tục diễn biến thời tiết, tình trạng mặt đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ.

Trong điều kiện mưa dông, các quyết định khai thác không chỉ phụ thuộc vào việc máy bay có thể cất hạ cánh hay không. Tầm nhìn, gió giật, sấm sét, tình trạng mặt đường băng, khả năng phục vụ mặt đất và mật độ chuyến bay đều có thể tác động đến lịch khai thác. Vì vậy, việc ứng phó mùa mưa tại Tân Sơn Nhất là bài toán phối hợp của nhiều đơn vị, không chỉ riêng bộ phận vận hành nhà ga.

Áp lực này càng lớn khi Tân Sơn Nhất luôn nằm trong nhóm sân bay đông đúc nhất cả nước. Trong dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026, sân bay khai thác hơn 3.500 chuyến bay, phục vụ hơn 586.000 lượt khách. Trung bình mỗi ngày, nơi đây đón hơn 117.000 lượt khách, với ngày cao điểm lên tới gần 137.000 lượt.

Với lưu lượng như vậy, một trận mưa lớn kéo dài hoặc một đợt dông lốc bất ngờ có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền: chuyến bay đến phải bay chờ, chuyến khởi hành bị chậm, hành khách ùn lại trong nhà ga, còn các tuyến đường ra vào sân bay cũng dễ chịu thêm áp lực.

Tân Sơn Nhất luôn là 1 trong những sân bay bận rộn nhất với lưu lượng khách lớn ở Việt Nam

Hành khách cần lưu ý gì khi đi/đến Tân Sơn Nhất trong mùa mưa?

Trong giai đoạn thời tiết diễn biến thất thường, hành khách có chuyến bay đi hoặc đến Tân Sơn Nhất nên chủ động hơn so với ngày thường. Điều quan trọng đầu tiên là kiểm tra tình trạng chuyến bay qua website, ứng dụng, tin nhắn hoặc email từ hãng hàng không trước khi ra sân bay.

Với các chuyến khởi hành từ TP.HCM, hành khách nên có mặt sớm hơn thường lệ, nhất là nếu bay vào khung giờ cao điểm hoặc trong ngày có mưa lớn. Thời tiết xấu có thể khiến giao thông quanh sân bay ùn ứ, thời gian gọi xe kéo dài, trong khi khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và gửi hành lý cũng dễ đông hơn.

Một lưu ý khác là cần kiểm tra kỹ nhà ga khởi hành. Tân Sơn Nhất hiện có nhiều khu vực nhà ga phục vụ các nhóm chuyến bay khác nhau, gồm T1, T2 và T3. Việc đi nhầm nhà ga trong điều kiện mưa, đông khách hoặc sát giờ bay có thể khiến hành khách mất thêm nhiều thời gian di chuyển.

Hành khách cũng nên ưu tiên làm thủ tục trực tuyến nếu hãng bay hỗ trợ, chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, mã đặt chỗ, giấy tờ của trẻ em nếu đi cùng gia đình. Với hành lý ký gửi, nên kiểm tra trước cân nặng, quy định về pin sạc dự phòng, chất lỏng, đồ dễ vỡ để tránh phải mở vali xử lý lại tại sân bay.

Đối với người có lịch nối chuyến, lịch họp, tour du lịch hoặc xe đón sau khi hạ cánh, nên để khoảng đệm thời gian rộng hơn. Trong mùa mưa, chuyến bay đến Tân Sơn Nhất có thể phải bay chờ hoặc hạ cánh muộn nếu thời tiết tại khu vực sân bay không bảo đảm khai thác.