Sân bay đầu tiên của Bộ Công an trị giá gần 900 tỷ đồng sẽ đón những loại máy bay nào?

Sân bay Gia Bình có thể bảo đảm cất, hạ cánh cho nhiều loại máy bay

Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh với quy mô trước mắt là sân bay chuyên dùng, tương đương cấp 3C.

Sân bay Gia Bình sẽ được xây dựng tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, có diện tích dự kiến 125 ha. Sân bay này dự kiến cách Hồ Gươm (thành phố Hà Nội) và thành phố Bắc Giang khoảng 40 km, cũng như chỉ cách thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Dương khoảng 25 km.

Dự án được thực hiện để lực lượng Không quân Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên loại máy bay trực thăng được trang bị; có thể bảo đảm cất, hạ cánh cho các loại trực thăng Chinook CH-47D, Mi-8, Mi-171, máy bay vận tải Casa-295.

Trực thăng Mi-171. Ảnh: Giang Sơn

Đội hình trực thăng Mi các loại như Mi8, Mi171 và Mi172. Ảnh: Thanh Sơn

Máy bay EADS CASA C-295. Ảnh: Phong Sơn

Đồng thời, khi điều kiện cho phép có thể dự bị cho các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp, với quy mô có thể tiếp nhận các loại tàu bay Su-27, Su-30, Embraer, ATR72 và tương đương.

Tiêm kích Su-30MK2. Ảnh: Tuyết Đan

Máy bay phản lực Embraer. Ảnh: LĐO

Tàu bay ATR 72. Ảnh: Tạp chí Tài chính

Sân bay đề xuất có một đường băng kích thước 1.500mx36m, một đường lăn song song và các sân đỗ phù hợp cho hai phi đội trực thăng của trung đoàn, cùng với các cơ sở điều hành bay khác.

Về định hướng sẽ quy hoạch, đầu tư sân bay Gia Bình của lực lượng Không quân Công an nhân dân là mô hình sân bay an ninh quốc phòng, sân bay chuyên dùng, tương đương cấp 4E.

Theo đó, định hướng đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn; vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện.

Vai trò quan trọng của sân bay Gia Bình với lực lượng CAND

Bộ Công an cho biết kế hoạch xây dựng Cảng hàng không Gia Bình tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, là để phục vụ hoạt động của lực lượng Không quân Công an nhân dân.

Theo Bộ Công an, với vị trí là một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân có nhiệm vụ tổ chức hoạt động bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khắc phục thảm họa, thiên tai; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Không chỉ hoạt động tại sân bay Gia Bình, các máy bay thuộc Không quân Công an nhân dân có khả năng sử dụng các sân bay khác trên toàn quốc làm điểm xuất phát, điểm đến và dự bị để thực hiện nhiệm vụ sau khi có sự phối hợp, hiệp đồng, thống nhất giữa các đơn vị quản lý cảng hàng không, sân bay.

Vị trí sân bay Gia Bình. Ảnh: Ngọc Đẹp

Nhiệm vụ cốt lõi của sân bay Gia Bình là phục vụ đào tạo bay và tính chiến đấu cho các đơn vị của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân trên các loại máy bay trực thăng. Sân bay này cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động bay quân sự khác và một số hoạt động hàng không dân dụng.

Ngoài ra, sân bay Gia Bình cũng sẽ đóng vai trò như một sân bay dự bị cho các hoạt động bay quân sự và dân sự khác, đáp ứng các tiêu chuẩn cho phép máy bay hạ cánh và cất cánh an toàn.

Sân bay Gia Bình cũng có khả năng tham gia vào việc phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và du lịch, cũng như thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp, nghiên cứu khoa học và văn hóa, và phục vụ các mục đích cá nhân hoặc tổ chức khác không phục vụ để vận chuyển hành khách công cộng.