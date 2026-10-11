Sân bay Ả-rập Xê-út 'rung chuyển' vì bị tấn công, hơn 320 người thương vong

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả-rập Xê-út (GACA) ngày 11/10 xác nhận, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã khiến 12 người thiệt mạng (trong đó có một công dân Mỹ) và 309 người khác bị thương.

GACA cho biết các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 4 công dân Ả-rập Xê-út và 8 người nước ngoài, trong đó có 2 người Bangladesh, và mỗi quốc gia Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine, Sudan có một người thiệt mạng.

309 người đã bị thương. Một số người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Mức độ thiệt hại đối với sân bay vẫn đang được đánh giá.

Sân bay Quốc tế King Khalid bị hư hại nặng nề trong cuộc tấn công ngày 10/10. (Ảnh: X)

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức khu vực giấu tên cho biết, một quả tên lửa đã nhắm trúng tòa nhà có hai nhà ga dành cho các chuyến bay nội địa tại sân bay này.

Các video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy cột khói bốc lên phía trên Nhà ga số 3 sau vụ tấn công.

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, ít nhất 316 chuyến bay đến và đi từ sân bay Riyadh đã bị hủy vào ngày 10/10.

Đại sứ quán Mỹ và một số cơ quan ngoại giao phương Tây khác đã kêu gọi công dân tránh xa sân bay và cảnh báo về tình trạng gián đoạn trong việc đi lại.

Cuộc tấn công diễn ra gần một tuần sau khi Chính phủ Yemen (được quốc tế công nhận và do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn) phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Houthi (thân Iran), bao gồm các khu vực gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.

Các lực lượng do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đã hỗ trợ chiến dịch này bằng các cuộc không kích, trong khi lực lượng Houthi đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út, bao gồm cả sân bay quốc tế Riyadh.

Houthi nhận trách nhiệm

Cuộc tấn công hôm 10/10 là vụ việc gây thương vong lớn nhất tại Ả-rập Xê-út trong hơn một thập kỷ qua. Cuộc tấn công diễn ra bất ngờ mà không có bất kỳ cảnh báo nào từ hệ thống cảnh báo của Ả-rập Xê-út. Hai vụ tấn công trước đó trong tuần qua nhắm vào Sân bay Quốc tế King Khalid đã khiến 4 người thiệt mạng và gây hư hại nặng nề cho một máy bay thương mại của Ả-rập Xê-út đang đậu trên sân đỗ.

Ông Mohammed al-Bukhaiti, một quan chức cấp cao kiêm người phát ngôn của phong trào Houthi, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin RT. Ông cho biết hành động này nhằm buộc Ả-rập Xê-út phải chấp thuận một nền "hòa bình toàn diện và vĩnh viễn", cũng như chấm dứt chiến tranh và các lệnh phong tỏa lẫn nhau.

Ông Al-Bukhaiti cáo buộc Ả-rập Xê-út phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Yemen trong suốt 12 năm qua, bao gồm sân bay, cảng biển, trường học, bệnh viện, chợ và thậm chí cả các địa điểm tổ chức sự kiện.

Ông khẳng định lực lượng Houthi đang đáp trả tương xứng các cuộc tấn công của Ả-rập Xê-út.

"Các chiến dịch quân sự của chúng tôi nhắm vào sâu trong lãnh thổ Ả-rập Xê-út sẽ tiếp diễn và chỉ chấm dứt khi toàn bộ cơ sở hạ tầng thuộc chính quyền nước này bị phá hủy”, ông cảnh báo, đồng thời liệt kê cụ thể các mục tiêu như cơ sở quân sự, sân bay, cảng biển và những công trình trọng yếu khác.