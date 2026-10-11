Sân bay Ả Rập Xê Út lại bị tập kích, Mỹ cân nhắc việc đáp trả Houthi

Sau khi sân bay ở Riyadh bị tập kích khiến ít nhất 12 người chết và 309 người bị thương, Mỹ được cho là đang cân nhắc việc cùng Ả Rập Xê Út tấn công đáp trả Houthi.

Quan chức hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết, ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào sân bay quốc tế Riyadh hôm 10/10.

Những người thiệt mạng gồm 4 công dân Ả Rập Xê Út và 8 người nước ngoài, trong đó 2 người Bangladesh, 6 người còn lại là công dân các quốc gia Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ tấn công.

Giới chức Ả Rập Xê Út đang đánh giá mức độ thiệt hại đối với sân bay. Cảnh sát được triển khai dày, tất cả lối vào sân bay đều bị phong tỏa; hệ thống chiếu sáng xung quanh khu phức hợp được giảm độ sáng.

Các đại sứ quán nước ngoài cũng cảnh báo công dân nên tránh sân bay để đảm bảo an toàn.

Lực lượng Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lãnh đạo cấp cao và là người phát ngôn của Houthi, ông Mohammed al-Bukhaiti nói rằng các đợt tấn công nhằm buộc Ả Rập Xê Út phải chấp nhận nền “hòa bình toàn diện và lâu dài” cũng như chấm dứt xung đột và lệnh phong tỏa lẫn nhau.

Hình ảnh mạng xã hội được cho là khói bốc lên từ vụ nổ.

Trong khi đó tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu có khả năng lực lượng Mỹ sẽ tham gia cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út chống Houthi sau vụ tấn công sân bay quốc tế Riyadh hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh “có thể”.

“Có thể. Chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi vừa mới biết về vụ tấn công gần đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh chóng”, ông Trump nói.

Giao tranh tái bùng phát khi lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn phát động cuộc tấn công lớn nhằm giành lại lãnh thổ bị lực lượng Houthi kiểm soát, bao gồm khu vực chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb.

Hôm 9/10, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố phát động “chiến dịch quy mô lớn” chống lại lực lượng này và phá hủy 136 mục tiêu quân sự.