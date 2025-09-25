SAMURAI phô diễn sức mạnh đánh chặn bầy drone từ độ cao 300 mét

Hình minh họa về bầy drone mà SAMURAI dùng để phòng thủ. Ảnh: Honeywell

Tập đoàn Honeywell Aerospace của Mỹ đã đưa hệ thống chống drone SAMURAI vào thử nghiệm, chứng minh khả năng bảo vệ lực lượng trước mối đe dọa ngày càng tăng của các bầy drone.

Công ty tiến hành 2 cuộc trình diễn trước các quan chức quân đội địa phương, trong đó SAMURAI được vận hành từ cả một phương tiện mặt đất và một khinh khí cầu neo ở độ cao 304,8 mét so với mặt đất.

Được phát triển bằng kỹ thuật số nhằm tăng tốc thiết kế, hệ thống tuân theo tiêu chuẩn mô-đun của Lầu Năm Góc, biến nó thành một giải pháp plug-and-play (cắm là chạy) để chống lại nhiều drone đến.

Cấu hình này cũng cho phép người vận hành pha trộn và kết hợp nhiều giải pháp đối phó khác nhau mà không làm giảm khả năng vận hành hằng ngày.

Honeywell coi độ tin cậy là yếu tố then chốt của SAMURAI, cung cấp một đầu mối duy nhất cho các bản nâng cấp khi mối đe dọa trên chiến trường thay đổi.

“Các cuộc trình diễn thành công gần đây không chỉ cung cấp ví dụ rõ rệt về cách hệ thống SAMURAI của Honeywell có thể mang lại những khả năng then chốt trên chiến trường, mà còn chứng minh công nghệ này có độ tin cậy cao, có khả năng mở rộng và sẵn sàng tích hợp vào các hệ thống phòng thủ hiện có,” Chủ tịch Honeywell Matt Milas phát biểu.

Góc nhìn phía trước của hệ thống SAMURAI gắn trên xe tải. Ảnh: Sean Green/STRIKEWERX

Các thành phần phối hợp

SAMURAI, viết tắt của Stationary and Mobile UAS Reveal and Intercept, kết hợp các vũ khí đánh chặn động năng và bộ cảm biến vào một hệ thống di động duy nhất.

Hệ thống tích hợp các thành phần từ nhiều nhà sản xuất khác nhau như Blue Halo và Leonardo DRS, kết hợp phát hiện bằng tần số vô tuyến với cảm biến dựa trên ánh sáng để phát hiện và nhận dạng các mối đe dọa tiềm năng.

Honeywell khẳng định SAMURAI còn hỗ trợ các chức năng liên lạc và chỉ huy-điều khiển vượt tầm nhìn trực tiếp, và có thể triển khai trên các nền tảng đang di chuyển hoặc cố định để bảo vệ các tài sản có giá trị.

“Khả năng phòng thủ nhiều lớp của hệ thống này khiến nó khác biệt trong ngành và cho phép nó không chỉ theo dõi và phát hiện, mà còn tiêu diệt nhiều mối đe dọa,” Chủ tịch Honeywell Matt Milas nói thêm.

Honeywell thử nghiệm công nghệ SAMURAI. Ảnh: Honeywell

Thu hẹp khoảng cách

Các đánh giá gần đây cảnh báo rằng kho vũ khí chống drone của Mỹ là “không đủ,” trong khi các đối thủ như Trung Quốc đổ nguồn lực vào vũ khí hệ thống máy bay không người lái tiên tiến.

Tại một cuộc duyệt binh quân sự tháng 9, Bắc Kinh đã giới thiệu các hệ thống laser mới và phương tiện không người lái có khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ tấn công và trinh sát.

SAMURAI của Honeywell có thể góp phần thu hẹp khoảng cách này, cung cấp một hệ thống phòng thủ được xây dựng để thích ứng với các mối đe dọa bầy drone đang phát triển.

“Các bầy drone đặt ra rủi ro ngày càng tăng đối với các tài sản có giá trị cao — do đó khả năng phát hiện, theo dõi và phản công chúng là một phần then chốt của hoạt động quân sự hiện đại,” Chủ tịch Honeywell Matt Milas lưu ý.

Theo NextGen Defense



