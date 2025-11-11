Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là "Official Apology Statement" (Tuyên bố xin lỗi chính thức) của Samsung, với nội dung khiến nhiều người phải bật cười. Thay vì xin lỗi vì lỗi kỹ thuật hay sự cố sản phẩm, hãng công nghệ Hàn Quốc lại "xin lỗi" vì... các thiết bị của mình hoạt động quá tốt, đến mức khiến người dùng bị "nghiện" smartphone.

Trong bức ảnh, dòng mở đầu viết trang trọng: "It has been brought to our attention that certain users have encountered significant issues while using our devices." - tạm dịch: "Chúng tôi được biết rằng một số người dùng gặp phải những vấn đề nghiêm trọng khi sử dụng thiết bị của chúng tôi." Nhưng khi kéo xuống, người đọc nhận ra đây không phải lời xin lỗi thông thường. Samsung liệt kê hàng loạt "sự cố" mà hãng phải "chịu trách nhiệm": trí tuệ nhân tạo quá hữu ích khiến người dùng tiết kiệm được thời gian chỉ để... dùng điện thoại nhiều hơn; camera quá mạnh đến mức "người dùng giờ có thể zoom tới những chú mèo ở ba con phố xa"; màn hình quá mượt khiến "không thể dừng xem phim"; và thiết bị quá nhanh đến mức "không có độ trễ để kịp suy nghĩ về cuộc đời".

Đoạn kết của bản "thư xin lỗi" còn chốt lại bằng lời lẽ đầy châm biếm: "We're sorry for the next-level smooth performance and top-notch quality that make our Galaxy devices simply irresistible." - "Chúng tôi xin lỗi vì hiệu năng mượt mà và chất lượng hàng đầu khiến thiết bị Galaxy trở nên không thể cưỡng lại."

Có thể thấy, kiểu "xin lỗi vì tốt quá" này không phải chuyện mới trong giới marketing. Fujifilm Ấn Độ mới đây từng tạo nên hiệu ứng tương tự khi đăng tải "Official Apology Statement" của riêng họ vào đầu tháng 11. Trong đó, hãng máy ảnh Nhật Bản "thành khẩn" nhận lỗi vì khiến người dùng say mê nhiếp ảnh đến mức bị người thân phàn nàn. "Một số người chỉ định ra chợ một lát, nhưng cuối cùng biến nó thành buổi chụp ảnh kéo dài hàng giờ, đúng vào giờ vàng", bản tuyên bố viết. Có người lại "chỉ ngồi trên ghế sofa, vặn núm chỉnh máy ảnh dù đang tắt, chỉ để cảm nhận cảm giác chạm", hay "dành hàng giờ ngắm ảnh chụp thẳng từ máy đến quên cả mở phần mềm chỉnh sửa."

Chiến dịch của Fujifilm được giới truyền thông quốc tế ca ngợi vì tính hài hước và sự thông minh trong cách kể chuyện. Thay vì quảng cáo trực tiếp cho tính năng, hãng chọn cách biến "rắc rối" của người dùng thành một lời xin lỗi nửa thật nửa đùa. Cụm từ "We sincerely apologize for making photography this awesome" ("Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến việc chụp ảnh trở nên tuyệt vời đến thế") được chia sẻ rộng rãi, mang lại cho thương hiệu hình ảnh gần gũi, vui tính và biết tự giễu.

Đằng sau lối nói dí dỏm ấy là một chiến thuật rõ ràng: "xin lỗi" là từ khóa gây chú ý nhanh hơn bất kỳ tiêu đề quảng cáo nào khác. Trong thời đại người dùng đã quá mệt mỏi với các thông điệp "mạnh mẽ", "đột phá", "đỉnh cao", thì một lời "xin lỗi" được trình bày theo phong cách nghiêm túc nhưng nội dung đảo ngược lại dễ tạo hiệu ứng lan truyền. Bản thân sự đối lập giữa hình thức trang trọng và nội dung châm biếm chính là yếu tố khiến người đọc mỉm cười và ghi nhớ thương hiệu.

Đây có thể là nỗ lực "bắt trend" theo phong cách Fujifilm của Samsung khi sử dụng chính cảm giác phụ thuộc của người dùng vào điện thoại làm chất liệu kể chuyện. Bởi trong thời đại màn hình ngày càng mượt, AI ngày càng thông minh và camera zoom tới mức "thấy được cả mèo hàng xóm", việc người dùng không rời mắt khỏi smartphone chẳng còn xa lạ. "Xin lỗi vì làm bạn nghiện" có thể vừa là câu đùa, vừa là sự thật.

Tất nhiên, không phải ai cũng dễ chịu với kiểu tiếp cận này. Một số ý kiến cho rằng dạng chiến dịch "sorry-not-sorry" (xin lỗi nhưng thật ra không xin lỗi) có thể khiến thương hiệu trở nên quá tự tin, thậm chí trịch thượng nếu không được triển khai khéo léo. Nhưng với thị trường trẻ trung, yêu sự sáng tạo như Ấn Độ hay khu vực Đông Nam Á, việc biến "lời xin lỗi" thành "lời khen bản thân" lại là cách thu hút sự chú ý hiệu quả hơn bất kỳ banner quảng cáo nào.

Dù sao thì thông điệp đằng sau nó vẫn đủ sức khiến người ta mỉm cười. Trong thế giới nơi mọi hãng đều cố hét thật to rằng sản phẩm của mình "đỉnh nhất", một lời "xin lỗi vì tốt quá" nghe vừa nhẹ nhàng, vừa tự tin. Và biết đâu, lần tới khi bạn mải mê zoom mèo nhà hàng xóm hay vuốt màn hình mãi không dừng, bạn cũng sẽ thấy mình nằm trong số "nạn nhân" mà các hãng công nghệ đang "xin lỗi" đấy.