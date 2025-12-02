Samsung cuối cùng đã công bố Galaxy Z TriFold, mẫu điện thoại gập ba đầu tiên sau nhiều năm mở rộng dòng thiết bị gập. Hãng cho biết máy được thiết kế để cân bằng giữa hiệu năng, tính di động và khả năng làm việc. Khi mở hai lần, Galaxy Z TriFold biến thành một thiết bị với màn hình 10 inch, mở ra trải nghiệm giải trí và đa nhiệm giống máy tính bảng thực thụ.

Z TriFold sử dụng cơ chế gập vào trong, với hai cánh gập chồng lên nhau để bảo vệ màn hình chính. Samsung bổ sung các cảnh báo trên màn hình và phản hồi rung để nhắc người dùng khi gập sai cách. Độ mỏng cũng gây ấn tượng mạnh: chỉ 3,9 mm ở điểm mỏng nhất.

Màn hình chính là tấm nền Dynamic AMOLED 2X 10 inch độ phân giải QXGA+, tần số quét thích ứng 120Hz và đạt độ sáng 1.600 nit. Khi gập lại, máy có màn hình phụ 6,5 inch FHD+, cũng hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 2.600 nit. Samsung cho biết màn hình lớn bên trong tương đương việc đặt ba màn hình 6,5 inch cạnh nhau — cho phép chạy ba ứng dụng cùng lúc và có thể thay đổi kích thước linh hoạt.

Galaxy Z TriFold cũng là thiết bị di động đầu tiên hỗ trợ DeX độc lập, biến máy thành môi trường làm việc dạng desktop ở bất kỳ đâu. Z TriFold chạy Android 16 với One UI 8 ngay khi bán ra.

Về cấu hình, máy dùng Snapdragon 8 Elite bản tùy chỉnh, đi kèm 16GB RAM và bộ nhớ 512GB hoặc 1TB. Cụm camera sau gồm: 200MP góc rộng, 12MP góc siêu rộng và 10MP tele 3x. Cả màn hình trong và màn hình ngoài đều có camera selfie 10MP.

Samsung cho biết Z TriFold dùng thế hệ bản lề tiên tiến nhất từ trước đến nay, với hai bản lề kích thước khác nhau để mang lại cảm giác gập mượt và ổn định. Màn hình gập được tăng cường lớp phủ cứng trên phần hấp thụ lực để tăng độ bền. Máy đạt chuẩn IP48, giúp chống nước ở mức cơ bản.

Galaxy Z TriFold được trang bị viên pin 5.600mAh chia thành ba cell tương ứng ba phần thân máy, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 45W. Toàn bộ thiết bị nặng 309g và có kích thước 159.2 × 214.1 × 3.9 mm khi mở.

Máy hỗ trợ 5G, LTE, Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4. Tất cả tính năng Galaxy AI như Photo Assist, Generative Edit, Live Translate… đều có mặt ngay khi xuất xưởng.

Samsung sẽ bán Galaxy Z TriFold tại Hàn Quốc từ 12/12 với giá khoảng 2.500 USD (khoảng 66 triệu đồng), sau đó mở rộng sang Mỹ, UAE, Singapore, Trung Quốc và Đài Loan.