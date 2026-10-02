Samsung ra mắt Galaxy Tab S12 series, giá từ 34,99 triệu đồng

Samsung vừa ra mắt Galaxy Tab S12 Ultra và Tab S12+, tập trung vào hiệu năng, màn hình lớn và các tính năng AI. Hai mẫu máy có giá bán tại Việt Nam từ 34,99 triệu đồng, mở bán từ ngày 7/10.

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Tab S12 series tại Việt Nam, gồm hai phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra và Galaxy Tab S12+. Đây là thế hệ máy tính bảng cao cấp mới của hãng, hướng tới nhóm người dùng có nhu cầu làm việc, học tập và sáng tạo nội dung trên thiết bị màn hình lớn.

Galaxy Tab S12 Ultra có độ mỏng 5,1 mm, trọng lượng 692 gram với bản Wi-Fi và 695 gram với bản 5G. Trong khi đó, Galaxy Tab S12+ dày 5,3 mm, nặng 553 gram với bản Wi-Fi và 555 gram với bản 5G. Cả hai đều sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X tần số quét 120 Hz, lần lượt có kích thước 14,6 inch và 12,6 inch. Độ sáng tối đa đạt 1.600 nit, trong khi tính năng Vision Booster có thể điều chỉnh độ sáng theo điều kiện ánh sáng xung quanh.

Về hiệu năng, Galaxy Tab S12 series sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500, kết hợp 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 2 TB. Samsung cho biết bộ xử lý 3 nm giúp hiệu năng NPU tăng tới 61%, CPU tăng 19% và GPU tăng 17% so với thế hệ tiền nhiệm. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3D cũng được nâng cấp nhằm duy trì hiệu năng trong các tác vụ nặng như chỉnh sửa video hay thiết kế đồ họa.

Galaxy Tab S12 Ultra được trang bị viên pin 11.600 mAh, trong khi Tab S12+ có pin 10.600 mAh. Theo thông số Samsung công bố, thời lượng phát video có thể đạt tối đa 23 giờ trên bản Ultra và 21 giờ trên bản Plus. Cả hai hỗ trợ sạc 45W, với thời gian sạc từ 0% lên 100% khoảng 95 phút theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

Một trong những điểm Samsung nhấn mạnh ở thế hệ mới là Galaxy AI. Thiết bị chạy Android 17 cùng giao diện One UI 9, hỗ trợ các tính năng như Note Assist và khả năng chia màn hình thành tối đa ba cửa sổ. Người dùng có thể vừa ghi chú bằng Samsung Notes, theo dõi nội dung và sử dụng trợ lý AI trong cùng một màn hình.

Galaxy Tab S12 series cũng được Samsung đưa thêm các ứng dụng phục vụ công việc và sáng tạo. Adobe Photoshop được cài đặt sẵn trên thiết bị, lần đầu xuất hiện trên máy tính bảng Android theo thông tin từ hãng. Người mua dòng máy này được sử dụng miễn phí Photoshop trên thiết bị di động trong 4 tháng. Ngoài ra còn có các ưu đãi dành cho Notability, Goodnotes, LumaFusion, Notion, Clip Studio Paint và một số phần mềm khác.

Hai mẫu máy đều đi kèm S Pen và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68. Galaxy Tab S12 Ultra hỗ trợ kết nối 5G, Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0, trong khi Tab S12+ hỗ trợ 5G, Wi-Fi 6E và Bluetooth 6.0. Cả hai đều có hệ thống 4 loa Dolby Atmos và camera trước 12 MP góc siêu rộng.

Tại Việt Nam, Galaxy Tab S12 Ultra có giá bán lẻ đề nghị từ 39,99 triệu đồng, còn Galaxy Tab S12+ từ 34,99 triệu đồng. Sản phẩm mở bán từ ngày 7/10 tại một số thị trường. Trong giai đoạn từ 1/10 đến 31/10/2026, Samsung áp dụng một số ưu đãi gồm trợ giá lên đời tối đa 2 triệu đồng, trả góp 0% tối đa 24 tháng và giảm 50% khi mua phụ kiện chính hãng.

Galaxy Tab S12 Ultra và Tab S12+ được hỗ trợ tối đa 7 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật. Hai sản phẩm có hai lựa chọn màu Xám và Bạc tại thị trường Việt Nam.

Ảnh: Cnet, Ray Wong