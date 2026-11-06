Samsung ra mắt điện thoại pin 6.000mAh mà giá chỉ bằng một nửa, thế này thì "ai còn mua" Galaxy S26 Ultra?

Galaxy A38 và Galaxy A58 sẽ nhận được những cập nhật chưa từng có từ Samsung.

Điện thoại Samsung đã có pin 6.000mAh?

Galaxy S26 Ultra là chiếc điện thoại đầu bảng trong thế giới Android. Tuy nhiên, dung lượng pin của nó lại có vẻ không tương xứng với vị thế. Suốt nhiều năm qua, điện thoại của Samsung vẫn chỉ dừng lại ở mức pin 5.000mAh, thua xa các đối thủ đến từ Trung Quốc vốn đã đưa con số này lên gấp đôi.

Thế nhưng, khoảng cách này có vẻ như sẽ sớm được thu ngắn lại. Theo các thông tin mới đây, Samsung được cho là sẽ ra mắt các mẫu smartphone pin dung lượng cao hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới nhất từ trang Galaxy Club, chiếc Samsung Galaxy A38—dự kiến ra mắt vào đầu năm sau—sẽ chạm mốc dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên dòng Galaxy A tầm trung.

Nếu tin rò rỉ này là chính xác, viên pin này sẽ có dung lượng định mức là 5.882mAh; và Galaxy Club dự đoán Samsung sẽ quảng cáo mức dung lượng tiêu chuẩn là 6.000mAh.

Con số này lớn hơn viên pin 5.000mAh mà dòng Galaxy S Ultra đã gắn bó từ rất lâu và cũng là mức dung lượng mà dòng A3x duy trì suốt 6 năm qua.

Suy cho cùng, khoảng cách về giá giữa hai phân khúc này là vô cùng lớn. Giá khởi điểm thông thường của S26 Ultra rơi vào khoảng 1.400 USD, một con số không hề dễ chịu với đại đa số người dùng.

Trong khi đó, dòng A3x dù tăng giá theo thời gian, như chiếc Galaxy A31 ra mắt năm 2020 (mẫu máy đầu tiên trong dòng được trang bị pin 5.000mAh) có giá từ khoảng 250 USD; bản A37 năm nay lên mức 449 USD; và Galaxy Club dự đoán A38 sẽ vượt mốc 500 USD.

Dù thế nào đi nữa, ngay cả khi cơn khủng hoảng RAM đang giáng đòn mạnh xuống dòng tầm trung này tương tự như mọi phân khúc khác, chúng ta vẫn đang nhìn vào một chiếc điện thoại chỉ có giá bằng một nửa bản flagship của Samsung nhưng lại sở hữu dung lượng pin nhỉnh hơn tới 20%.

Chiếc điện thoại này xuất hiện ngay giữa cuộc đua vũ trang về dung lượng pin vốn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một vài đối thủ sừng sỏ đã nhanh chóng vượt xa mốc 6.000mAh.

Đơn cử như chiếc OnePlus 16 ra mắt năm nay đã sở hữu viên pin lên tới 9.000mAh. Hay Realme P4 Power thậm chí còn phô trương sức mạnh khi chạm mốc 10.000mAh.

Động lực cho sự phát triển này phần lớn đến từ sự trỗi dậy của công nghệ pin silicon-carbon, giúp chứa dung lượng pin lớn hơn trong một không gian nhỏ hơn—công nghệ mà chính Samsung cũng đang quảng bá trên các dòng máy gập Galaxy Z ra mắt năm nay.

GalaxyClub không cho rằng A38 sẽ được ưu ái trang bị pin silicon-carbon, nhưng điều đó không có nghĩa là Samsung không cảm thấy chút áp lực nào trong việc phải rượt đuổi với các "ông lớn" đến từ Trung Quốc.

Câu hỏi thực sự đặt ra ở đây là: Tại sao dòng A3x lại đột ngột nhảy vọt về dung lượng pin, vượt qua cả dòng Ultra sau khi đã "dậm chân tại chỗ" ở mốc 5.000mAh từ năm 2020?

Tất nhiên, Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào, nên chúng ta chỉ có thể đưa ra dự đoán.

Tuy nhiên, lượng pin mà một chiếc điện thoại có thể nhét vừa vào phần khung phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm không gian bên trong, cách sắp xếp linh kiện, khả năng tản nhiệt, các ưu tiên về mặt kỹ thuật, v.v. Có thể đơn giản là chúng ta đang đón nhận một sản phẩm có kích thước lớn hơn hoặc tối ưu hơn để chứa vừa viên pin dung lượng cao này.

Theo nhận định của các Gizmodo, Samsung đang dốc toàn lực lao vào cơn sốt đua pin tại Đông Á, và biết đâu sang năm chúng ta sẽ thấy một chiếc Galaxy S27 Ultra cũng có thời lượng pin được nâng cấp không kém.

Ngày ra mắt của Galaxy A38 và A58

Hiện tại vẫn chưa có thông tin rò rỉ về ngày ra mắt chính thức của Galaxy A38 và A58. Các kỳ vọng ở thời điểm hiện tại đều hướng về khung thời gian công bố vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2027.

Galaxy A58 đang được đồn đoán sẽ có giá từ 649 đến 699 USD. Nếu thông tin này là đúng, mức giá này sẽ tiệm cận với giá khởi điểm 699 USD của chiếc Galaxy S26 FE.

Cấu hình phần cứng camera trên cả hai điện thoại được cho là sẽ giữ nguyên — bao gồm cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 8MP và macro 5MP.

Về mặt phần mềm, A37 và A57 từng nhận được các bản cập nhật đáng giá, như tính năng Chân dung nâng cao (Advanced Portrait) trên A37, cùng khả năng chuyển đổi zoom không mờ nhòe và chế độ giảm nhiễu hạt trên A57.

Nhiều khả năng Samsung sẽ tiếp tục mang đến một số cập nhật phần mềm mới cho A38 và A58, tuy nhiên những cải tiến cụ thể đó là gì thì vẫn còn là một dấu hỏi.

Về dung lượng của máy, dự kiến sẽ duy trì các tùy chọn 128GB / 256GB, tương tự như trên A37 và A57, cùng 8GB RAM.

Chưa có thông tin rò rỉ nào về mặt thiết kế. Cả hai điện thoại dự kiến vẫn sẽ giữ lại chuẩn kháng nước và bụi IP68, mặt lưng kính bóng bẩy, cùng cụm đảo camera Ambient Island dạng bán trong suốt vốn từng được giới thiệu từ thế hệ A37 và A57.

Dự kiến cả hai máy đều sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120Hz, tương tự như A37 và A57. Galaxy A58 nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi kèm công nghệ Enhanced Vision Booster từ thời A57, và Galaxy A38 cũng có thể sẽ được tích hợp công nghệ này trong đợt nâng cấp tới.

Cả Galaxy A37 và Galaxy A57 đều sở hữu màn hình Super AMOLED độ phân giải FHD+ kích thước 6,7 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa đạt 1.900 nits.

Galaxy A58 nhiều khả năng cũng sẽ nhận viên pin 6.000 mAh tương tự A38 và hỗ trợ công suất sạc 45W theo các chứng nhận từ 3C.

Dự kiến máy sẽ chạy hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9 ngay khi xuất xưởng, hoặc thậm chí là Android 18 nếu thời điểm ra mắt bị dời sang cuối tháng 3.

Trước đây, A37 và A57 từng ra mắt với các tính năng Awesome Intelligence — phiên bản thu nhỏ của bộ công cụ Galaxy AI dành cho phân khúc tầm trung — mang đến các công cụ như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), Ghi âm AI tự động chuyển chữ và dịch thuật, AI Select, cùng tính năng Xóa vật thể (Object Eraser).

Các tính năng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt trên thế hệ kế nhiệm, đi kèm những bổ sung mới từ bộ công cụ Galaxy AI mở rộng trên bản One UI 9.

Cả hai mẫu điện thoại này dự kiến vẫn sẽ nhận được chính sách hỗ trợ cập nhật phần mềm kéo dài lên tới 6 năm từ Samsung.