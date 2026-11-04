Người dùng Việt đang "phát cuồng" với máy đọc sách siêu nhỏ Boox Picco: Giá chỉ hơn 2 triệu mà đẹp như iPhone 5

Xteink X4 Pro đang hot có lẽ cũng bị cho ra rìa

Thị trường máy đọc sách vốn trầm lắng nhiều năm bỗng trở nên rộn ràng sau sự xuất hiện của Xteink X4 vào mùa thu năm ngoái. Chiếc máy đọc sách nhỏ gọn trong lòng bàn tay này đã gợi lên hứng thú sở hữu của nhiều người với khả năng gắn trên điện thoại và đọc ở bất kỳ đâu.

Mặc dù là một thiết bị Trung Quốc có giá rẻ, màn hình 4,3 inch và hoàn thiện không quá tốt, Xteink X4 và sau đó là Xteink X3, Xteink X4 Pro đã nhanh chóng thu hút một lượng fan trung thành đông đảo trên mạng xã hội.

Không sẵn lòng đứng nhìn Xteink cướp mất thị phần của mình, thương hiệu máy đọc sách có tiếng Boox cũng nhanh chóng cho ra đời Boox Picco, chiếc máy đọc sách "bé tin hin" với màn hình 3,97 inch nhưng có hoàn thiện khung nhôm, trang bị đèn nền, mang lại trải nghiệm cao cấp hơn.

Sau khoảng thời gian chờ đợi Boox Picco đã chính thức có mặt tại Việt Nam và lập tức tạo nên cơn sốt mới trên các diễn đàn máy đọc sách nhỏ gọn. Với giá bán khoảng 2,7 triệu đồng, Boox Picco đắt hơn gấp đôi các thiết bị của Xteink, tạo ra những tranh luận về việc số tiền bỏ ra có xứng đáng hay không.

Boox Picco so với Xteink X4 Pro thế nào?

Lần đầu được hé lộ trong một thông báo bất ngờ vào tháng 7, Picco rõ ràng được tạo ra dựa trên công thức thành công của Xteink — và điều này hoàn toàn có lý bởi xét trên nhiều khía cạnh, các thiết bị này bắt buộc phải giống hệt nhau về mặt linh kiện.

Theo Lifehacker, tất cả màn hình máy đọc sách đều do một công ty sản xuất là E-Ink, điều đó có nghĩa là tất cả các dòng máy đọc sách siêu nhỏ này — từ Xteink X4, X3, X4 Pro cho đến Picco — đều dùng chung một loại màn hình với cùng độ phân giải 480x800 (dù mật độ điểm ảnh trên mỗi inch có sự thay đổi tùy theo kích thước màn hình, từ 219ppi trên X4 Pro đến 259ppi trên bản X3 nhỏ hơn). Ngoài ra, chúng cũng chạy trên các bộ vi xử lý đơn giản tương tự thuộc dòng ESP32.

Tương tự như Xteink X4 Pro ra mắt gần đây, Picco được tích hợp đèn nền có thể điều chỉnh nhiệt độ màu và màn hình cảm ứng để thao tác chuyển trang.

Dù có những điểm tương đồng ở linh kiện bên trong, Picco và X4 Pro trông lại khá khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Picco ban đầu mang lại cảm giác chỉn chu và cao cấp hơn, với mặt lưng nhựa phối hai tông màu cùng khung viền và các nút bấm bằng nhôm gợi nhớ đến kiểu dáng của chiếc iPhone 5 huyền thoại.

Với màn hình 3,97 inch, Picco nhỉnh hơn một chút so với chiếc Xteink X3 (3,7 inch) nhưng lại nhỏ hơn X4 và X4 Pro (4,3 inch). Ở kích thước này, mật độ điểm ảnh đạt khoảng 235ppi, sắc nét hơn một chút so với X4 Pro, mặc dù sự khác biệt này rất khó nhận ra khi so sánh trực tiếp ở khoảng cách đọc thông thường.

Độ dày 5,5mm của Picco cũng nằm ở khoảng giữa các thiết bị này (X3 dày 5,1mm, còn X4 Pro dày 5,95mm). Tuy nhiên, những khác biệt nói trên hầu như không đáng kể. Tùy thuộc vào cài đặt, hiển thị trên các thiết bị là gần như tương đương, và tất cả đều dễ dàng đút gọn vào bất kỳ túi áo túi quần nào.

Picco cũng nhẹ hơn đáng kể so với X4 Pro — 58g so với 72g. Hầu hết sự khác biệt về trọng lượng có lẽ xuất phát từ việc Picco không có hệ thống nam châm bên trong như X4 Pro; thiết bị của Boox sẽ không thể hít vào các loại ốp lưng hít nam châm hay kẹp vào mặt sau điện thoại. Tuy nhiên, trọng lượng nhẹ hơn khiến Picco mang lại cảm giác hơi thiếu độ đầm tay.

Các review ban đầu cũng cho biết cảm giác cầm nắm và kiểu dáng của Picco không ôm tay một cách thoải mái như các thiết bị của Xteink. Ngoài ra, cách bố trí nút bấm trên X3 và X4 Pro cũng thanh thoát hơn so với nút gạt đôi duy nhất ở cạnh phải của Picco.

Bên cạnh đó, Picco còn có một công tắc ở cạnh bên trái cho phép điều chỉnh thủ công đèn nền. Về cơ bản, độ đồng đều của ánh sáng và sự cân bằng giữa tông màu lạnh/ấm, cả hai thiết bị dường như cho thấy sự tương đồng.

Khác biệt và có lẽ cũng tranh cãi nhiều nhất đến từ việc Picco sạc và truyền dữ liệu qua cổng USB-C tiêu chuẩn — một tính năng mà Xteink kể từ đó đã loại bỏ trên tất cả các thiết bị của mình để chuyển sang dùng chấu sạc nam châm, vốn đòi hỏi phải có dây cáp riêng hoặc đầu chuyển đổi.

Picco có phần mềm hệ thống gốc tốt hơn

Trong khi X4 Pro phải nhờ đến các phiên bản CrossPoint tùy chỉnh từ cộng đồng, ngay khi mở hộp, Picco mang lại khả năng sử dụng ngay lập tức tốt hơn nhiều, phần lớn nhờ vào kinh nghiệm của Boox trong việc xây dựng các thiết bị cho thị trường toàn cầu.

Phiên bản phần mềm trên Picco được đánh giá tốt hơn khi hiển thị sách hợp lý đồng thời cung cấp nhiều phương thức để đưa tệp vào thiết bị — bao gồm kết nối với smartphone chung mạng Wi-Fi, thông qua ứng dụng web/đám mây BooxTile hoặc bằng cách cắm trực tiếp vào máy tính để nhận diện như một ổ đĩa USB ngoài.

Mặc dù Picco có hỗ trợ kết nối Bluetooth, hiện chưa có các tùy chọn menu dành cho tính năng này trong phần mềm hiện tại,

Về mặt hiệu năng, Picco mang lại cảm giác nhanh ít nhất là bằng X4 Pro khi chạy CrossInk. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì chúng dùng chung một bộ vi xử lý là ESP32-S3 với 8MB PSRAM.

Thậm chí, Picco còn nhanh hơn khi lật trang sách tốc độ cao, hoàn toàn không gặp phải tình trạng khựng nhẹ để "đánh chỉ mục" vốn thường thấy khi đọc trên bất kỳ thiết bị Xteink nào. Nó cũng xử lý và hiển thị ảnh bìa cũng như các hình ảnh nhúng trong sách nhanh hơn nhiều.

Nhìn chung, Boox Picco và Xteink X4 Pro không khác nhau quá nhiều về trải nghiệm đọc sách. Đánh đổi cho mức giá cao hơn gấp đôi Xteink X4 Pro của Boox Picco là một thiết bị có ngoại hình cao cấp hơn và quan trọng là có bảo hành chính hãng ở Việt Nam.