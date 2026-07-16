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Samsung loại bỏ nếp nhăn trên Galaxy Z Fold mới bằng vật liệu quen thuộc nhưng siêu đắt này

Phạm Hoàng
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Samsung được cho là sẽ áp dụng cấu trúc màn hình mới sử dụng hợp kim titan trên thế hệ Galaxy Z Fold tiếp theo, với mục tiêu giảm đáng kể nếp gấp ở giữa màn hình, đồng thời cải thiện độ bền sau nhiều năm bị xem là điểm yếu lớn nhất của điện thoại màn hình gập.

Samsung dùng titan để xử lý nếp gấp trên màn hình gập

Samsung Display vừa giới thiệu công nghệ màn hình gập mới mang tên Flex Titanium. Đây là cấu trúc được phát triển nhằm giải quyết hai vấn đề tồn tại nhiều năm trên smartphone gập là nếp gấp ở giữa màn hình và độ bền sau thời gian dài sử dụng.

Samsung cải tiến công nghệ màn hình gập với Flex Titanium trên Galaxy Z Fold mới - Ảnh 1.

Hình ảnh rò rỉ về Galaxy Z Fold8.

Theo Samsung, Flex Titanium gồm hai thành phần chính. Thứ nhất là một lớp màng hợp kim titan đặt ngay bên dưới tấm nền OLED. Thứ hai là một tấm đỡ bằng titan nằm dưới toàn bộ cụm màn hình, kết hợp với lớp kính siêu mỏng (Ultra Thin Glass - UTG) để gia cố kết cấu.

So với các vật liệu thông thường, titan có ưu điểm là rất cứng, khó biến dạng nhưng vẫn có tỷ lệ trọng lượng trên độ bền rất cao. Đây cũng là lý do titan thường xuất hiện trên máy bay, thiết bị y tế, đồng hồ cao cấp hay khung của những mẫu smartphone flagship. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những kim loại có chi phí gia công và sản xuất cao hơn đáng kể so với nhôm hoặc thép.

Thay đổi cách tiếp cận sau nhiều năm

Kể từ khi Galaxy Z Fold đầu tiên ra mắt năm 2019, nếp gấp trên màn hình luôn là chủ đề được người dùng quan tâm. Dù Samsung liên tục cải tiến bản lề và lớp vật liệu bên dưới màn hình qua từng thế hệ, phần nếp gấp vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn.

Samsung cải tiến công nghệ màn hình gập với Flex Titanium trên Galaxy Z Fold mới - Ảnh 2.

Hình minh họa Galaxy Z Fold8 và Z Flip8.

Nguyên nhân đến từ việc các lớp vật liệu dẻo nằm dưới tấm nền OLED sẽ dần biến dạng sau hàng nghìn lần gập mở, khiến đường gấp vẫn hiện rõ khi nhìn hoặc vuốt tay qua.

Với Flex Titanium, Samsung chuyển sang hướng tiếp cận mới khi sử dụng vật liệu kim loại để tăng độ cứng cho kết cấu màn hình thay vì chỉ tối ưu bản lề hoặc thay đổi vật liệu mềm như trước. Nếu giải pháp này hoạt động hiệu quả trong quá trình sử dụng thực tế, đây có thể là một trong những bước tiến đáng chú ý nhất của dòng Galaxy Z Fold trong nhiều năm qua.

Dự kiến xuất hiện trên Galaxy Z Fold thế hệ mới

Samsung chưa xác nhận chính thức thiết bị đầu tiên sử dụng Flex Titanium. Tuy nhiên, những thông tin được công bố trên Samsung Newsroom cho thấy công nghệ này nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên dòng Galaxy Z Fold 8.

Samsung cải tiến công nghệ màn hình gập với Flex Titanium trên Galaxy Z Fold mới - Ảnh 3.

Hình minh họa.

Một số nguồn tin trước đó cho biết Galaxy Z Fold 8 bản tiêu chuẩn có thể khởi điểm từ 1.899 USD (khoảng 50,13 triệu đồng) cho phiên bản 256GB, trong khi Galaxy Z Fold 8 Ultra được đồn đoán có giá từ 2.099 USD (khoảng 55,41 triệu đồng). Nếu đúng, đây sẽ là mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung vượt mốc 2.000 USD.

Dù vậy, các mức giá trên vẫn chỉ là thông tin rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận. Hãng cho biết sẽ chia sẻ thêm chi tiết về Flex Titanium cũng như thế hệ Galaxy Z Fold mới tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 ở London.

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Tags

Samsung

Galaxy Z Fold

công nghệ màn hình gập

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