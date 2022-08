Samsung cùng Quỹ Bill & Melinda Gates phát minh lại nhà vệ sinh

Mặc dù chỉ được giới thiệu dạng nguyên mẫu nhưng thực tế là toàn bộ dự án đã được Samsung hoàn thành. Trong dự án, gã khổng lồ Hàn Quốc đã phát triển công nghệ xử lý nhiệt và xử lý sinh học để tiêu diệt mầm bệnh từ chất thải của con người, từ đó đảm bảo an toàn cho nước thải và chất rắn thải ra môi trường. Kết quả là, hệ thống cho phép tái chế hoàn toàn nước tinh khiết. Chất thải rắn được khử nước, sấy khô và đốt thành tro, trong khi chất thải lỏng được xử lý theo quy trình xử lý sinh học.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, khoảng 3,6 tỷ người (tương đương gần một nửa dân số thế giới), buộc phải sử dụng các thiết bị vệ sinh không an toàn, khiến nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm vì các bệnh tiêu chảy do hạn chế tiếp cận với nước và thiết bị vệ sinh an toàn.

Không rõ Samsung có tự sản xuất nhà vệ sinh hay không, nhưng nhìn chung, công ty và Quỹ Bill & Melisa Gates sẽ cấp phép miễn phí các bằng sáng chế liên quan đến thiết kế cho các nước đang phát triển. Samsung không nói rõ vẫn cần bao nhiêu thời gian để thương mại hóa công nghệ này.