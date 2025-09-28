Mới đây, dư luận Thái Lan đã rúng động trước một vụ việc xảy ra ở nước này, khi một người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ cô con gái nhỏ của hàng xóm và khi bị phát hiện đã bắn tử vong cha của nạn nhân.

Thông tin đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra hôm 4/9 vừa qua tại tỉnh miền Nam Songkhla của Thái Lan. Theo đó, một người đàn ông tên là Suthep, 43 tuổi đã bị cáo buộc có những hành động thân mật không phù hợp với cô con gái nhỏ của người hàng xóm là anh Phongsak, 45 tuổi. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi giữa 2 người đàn ông, và khi căng thẳng lên cao, anh Phongsak đã rút súng ra, định dạy cho đối phương một bài học.

Nạn nhân Phongsak đã tử vong ngay tại hiện trường sau vụ việc.

Được biết, anh Phongsak bắn vài phát súng về phía Suthep, nhưng bắn trượt. Thay vào đó, Suthep đã giật được khẩu súng và bắn vào Phongsak 3 phát, khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Vì quá sợ hãi, Suthep ngay lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường, dẫn đến một cuộc truy lùng trên toàn quốc. Cảnh sát Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ vào ngày hôm sau, tức 5/9 và kêu gọi người thân của nghi phạm hãy thuyết phục hắn ta đầu hàng. Tuy nhiên, Suthep vẫn lẩn trốn trong nhiều ngày, cho đến khi chính quyền lần ra dấu vết của hắn ta tại nhà riêng gần hồ Songkhla.

Nghi phạm đã được tìm thấy sau đó khoảng 1 tuần.

Cụ thể, vào ngày 10/9, tức là sau khi vụ việc xảy ra gần 1 tuần, cảnh sát đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của nghi phạm, đó chính là nhà riêng của hắn. Suthep đã trở về nhà và khi biết cảnh sát tới mai phục, hắn đã trèo lên mái nhà và trốn ở trên đó. Suthep kiên quyết bám trụ trên mái nhà cho đến khi người thân và cảnh sát thuyết phục được hắn đầu hàng sau 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, nghi phạm đã chấp nhận việc đầu hàng, trèo xuống mái nhà và bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi phạm Suthep cũng đã giao nộp khẩu súng lục với cỡ nòng 9mm được sử dụng trong vụ nổ súng và 14 viên đạn. Hắn đã nhận tội sát hại người hàng xóm là anh Phongsak. Nghi phạm khai với cảnh sát rằng mọi chuyện bắt đầu từ hành vi sàm sỡ con gái của anh Phongsak.

Hiện việc điều tra vẫn đang được tiến hành. Song theo Mục 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, Suthep đã bị buộc tội cố ý giết người và mức án cho tội danh này là tử hình, tù chung thân hoặc ngồi tù từ 15 đến 20 năm.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)