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Sam lên tiếng khi bị nói cô lập Thuỷ Tiên

Hạ Anh
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Sao nữ này giải thích về khoảnh khắc gây bàn tán trên MXH.

Sau nhiều tháng ở ẩn, Thuỷ Tiên bất ngờ xuất hiện trong sự kiện của NTK Đỗ Long. Tuy nhiên, ngoài màn khoe nhan sắc nổi bật, cư dân mạng bàn tán về thái độ của những người xung quanh với Thuỷ Tiên. Theo đó, từ khu vực xếp hàng vào thảm đỏ đến ngồi ở hàng ghế xem show, Thuỷ Tiên chỉ tập trung bấm điện thoại hoặc đứng một mình, không giao tiếp với những người xung quanh.

Đáng nói hơn, khi được xếp ngồi cạnh Trương Quỳnh Anh và Sam thì Thuỷ Tiên như "rời khỏi cuộc trò chuyện". Nữ ca sĩ ngồi sượng trân ở giữa, trong khi Trương Quỳnh Anh và Sam thì hào hứng giao lưu rôm rả. Ngoài ra, netizen cũng phát hiện Sam quay mặt về phía khác, thái độ được cho là cô lập Thuỷ Tiên.

Sam kên tiếng khi bị nói cô lập Thuỷ Tiên- Ảnh 1.

Sam bị soi quay mặt về phía khác, còn Thuỷ Tiên chăm chú bấm điện thoại khi ngồi cạnh nhau (Nguồn: @chumchum)

Sam kên tiếng khi bị nói cô lập Thuỷ Tiên- Ảnh 2.

Khung ảnh Sam đăng tải sau khi dự show cũng không có sự xuất hiện của Thuỷ Tiên dù cả hai ngồi cạnh nhau

Giữa những bàn tán này, mới đây Sam đã lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên cho biết cô có chào hỏi và trò chuyện với Thuỷ Tiên nhưng những khoảnh khắc đó lại không được quay lại, chỉ xuất hiện clip cô và Trương Quỳnh Anh nói chuyện nên mới gây hiểu lầm. Sam chia sẻ: "Tại show tôi có rủ chị Thuỷ Tiên chụp hình chung để lưu lại khoảnh khắc các chị em xinh đẹp với nhau. Tôi thấy viral khoảnh khắc tôi nói chuyện với Trương Quỳnh Anh còn chị Tiên ở giữa 'cứng người', mọi người bị thấy như vậy nhưng thật ra tôi có nói chuyện với chị Tiên trước rồi mới nói với Trương Quỳnh Anh. Tôi thấy góc quay đó thì thấy cũng kỳ, nhưng đính chính là tôi không có bỏ rơi chị Tiên, chỉ là không được quay lên. Vì tôi với Tiên không có chơi chung ở ngoài nhiều nên không có nhiều câu chuyện tám như với Trương Quỳnh Anh".

Clip: Sam ngồi cạnh Thuỷ Tiên tại show của NTK Đỗ Long (Nguồn: Đi soi sao đi)

Sam kên tiếng khi bị nói cô lập Thuỷ Tiên- Ảnh 3.

Sam cho biết cô có trò chuyện, trao đổi với Thuỷ Tiên chứ không bỏ rơi đàn chị như bàn tán trên MXH

Cuộc sống hiện tại của Thuỷ Tiên

Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên dần hạn chế các hoạt động nghệ thuật cũng như xuất hiện trước truyền thông, thay vào đó lựa chọn cuộc sống kín tiếng và bình lặng hơn. Công Vinh cũng tập trung cho công việc, gia đình và hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư. Hiện tạim, Thủy Tiên không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz mà dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống riêng.

Vợ chồng cô hiện sống trong căn biệt thự trắng bề thế tại TP.HCM. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, thưởng trà, chăm sóc gia đình. Thuỷ Tiên cũng đã bắt đầu tập ăn chay trường. Công Vinh và Thủy Tiên cũng dành thời gian đi du lịch, hành hương cùng nhau. Đặc biệt, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho việc tu tập, hướng đến cuộc sống nhẹ nhàng và bình an hơn.

Cách đây không lâu, Thủy Tiên từng chia sẻ một dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm về cuộc sống: "Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Sam kên tiếng khi bị nói cô lập Thuỷ Tiên- Ảnh 4.

Những năm gần đây, Thuỷ Tiên chỉ tập trung cho cuộc sống riêng, ít xuất hiện trong sự kiện

Sam kên tiếng khi bị nói cô lập Thuỷ Tiên- Ảnh 5.

Nữ ca sĩ thừa nhận đã tăng 10kg trong thời gian ở ẩn

Ảnh: FBNV

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Tags

sao Việt

Thủy Tiên

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