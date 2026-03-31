Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là biến 3 BÍ MẬT này của con thành đề tài để buôn chuyện

"Con trai em á, nhát gan từ bé. Ở nhà thấy con gián bò qua thôi là nó đã khóc thét lên rồi" - những câu nói hồn nhiên như thế này của một người mẹ trong buổi họp phụ huynh hay lúc ngồi lê đôi mách dưới sân chung cư không còn là chuyện hiếm. Trong khi người lớn cười đùa, bàn tán xôn xao, thì đứa trẻ đứng cạnh đó chỉ biết cúi gằm mặt, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhiều bậc cha mẹ Việt vẫn giữ thói quen coi chuyện riêng tư của con là "vốn xã giao". Họ kể từ chuyện con tè dầm, con học kém đến những khiếm khuyết cơ thể của con chỉ để góp vui câu chuyện. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười của người lớn là sự tự tôn của đứa trẻ đang bị gặm nhấm dần. Khi lòng tin bị phản bội, con sẽ chọn cách đóng chặt cửa lòng, và hố sâu ngăn cách giữa cha mẹ và con cái cũng từ đó mà lớn dần.

Dưới đây là 3 "vùng cấm" riêng tư của con mà cha mẹ tuyệt đối đừng bao giờ tiết lộ với người ngoài.

Những khiếm khuyết về thể chất

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mong muốn mình hoàn hảo. Nếu chẳng may con có một vết bớt trên mặt, đôi tai hơi vểnh hay gặp các vấn đề như nói ngọng, sứt môi đã được phẫu thuật... đó đều là những nỗi đau thầm kín của trẻ.

Một lời vô tình lúc ngồi lê đôi mách của cha mẹ có thể gây tổn thương to lớn cho trẻ (Ảnh minh họa)

Ở Việt Nam, không ít người mẹ có thói quen "than nghèo kể khổ" với họ hàng: "Khổ thân thằng bé, sinh ra đã bị tật, sau này chẳng biết có làm nên trò trống gì không". Những lời này như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của con. Khi bị đem ra làm chủ đề bàn tán, trẻ sẽ nảy sinh tâm lý tự ti, mặc cảm, luôn muốn che giấu bản thân và ngại giao tiếp xã hội.

Cha mẹ nên là bến đỗ an toàn, giúp con bao bọc những khiếm khuyết, chứ không phải là người phơi bày chúng trước ánh nhìn của thiên hạ.

Những "lỗ hổng" trong học tập

Áp lực thành tích tại Việt Nam vốn đã rất nặng nề. Thay vì cùng con tìm giải pháp, nhiều phụ huynh lại chọn cách lên mạng xã hội hoặc vào các hội nhóm phụ huynh để "bóc phốt" con mình: "Con nhà em dốt toán lắm, lớp 3 rồi mà cộng trừ còn sai" hay "Nhìn con nhà người ta mà thèm, con nhà mình chỉ giỏi ăn với ngủ".

Việc công khai chỉ trích điểm yếu của con trước mặt người khác không bao giờ giúp trẻ "biết nhục mà cố gắng". Ngược lại, nó tạo ra sự phủ định sâu sắc đối với nỗ lực của trẻ. Mỗi đứa trẻ có một nhịp độ phát triển riêng, có em là vận động viên chạy nước rút, nhưng cũng có em là những "chú ốc sên" chậm chạp nhưng kiên trì. Điều con cần là sự kiên nhẫn đồng hành của cha mẹ, chứ không phải một thông báo "con tôi học dốt" cho cả thế giới biết.

Những tâm tư thầm kín và chuyện riêng tư của con

Trẻ nhỏ cũng có thế giới nội tâm riêng. Một cuộc cãi vã với bạn thân ở trường, một rung động đầu đời hay những nỗi sợ vô hình... đó là những bí mật con tin tưởng sẻ chia với cha mẹ.

Thế nhưng, nhiều phụ huynh lại coi đó là chuyện trẻ con nực cười và đem kể lại cho bạn bè như một câu chuyện phiếm: "Mới tí tuổi đầu đã bày đặt tuyệt giao với bạn, buồn cười quá". Khi bí mật bị mang ra "phơi nắng", thế giới nhỏ bé của con sẽ sụp đổ. Con sẽ nhận ra cha mẹ không phải là nơi an toàn để gửi gắm tâm sự. Từ đó, dù gặp khó khăn hay bị bắt nạt, trẻ cũng sẽ chọn cách im lặng thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình.

Hãy tôn trọng con cái bằng cách giữ bí mật những gì chúng muốn bạn giữ bí mật (Ảnh minh họa)

Hãy trả lại sự tôn trọng cho con để niềm tin trở về

Bảo vệ quyền riêng tư của con, suy cho cùng chính là sự tôn trọng. Đừng nghĩ trẻ nhỏ thì không biết gì; ngay từ khi có nhận thức, con đã là một cá thể độc lập với đầy đủ lòng tự trọng. Những chuyện người lớn coi là nhỏ nhặt có thể là "chuyện tày trời" trong thế giới của con.

Yêu thương con là bản năng, nhưng tôn trọng con lại là sự tu dưỡng. Đừng để những lời nói vô tình trở thành vũ khí gây thương tổn cho hành trình trưởng thành của con. Chỉ những đứa trẻ được bảo vệ và tôn trọng mới đủ dũng khí để đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia.

Bạn đã bao giờ vô tình "kể tội" con trước mặt người lạ chưa? Hãy cùng thay đổi để trở thành điểm tựa tin cậy nhất của con nhé.