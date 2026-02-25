Theo kênh Telegram “Resident” của Ukraine, các cuộc phản công mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đặt nhiều kỳ vọng, đã biến thành một màn phô trương sức mạnh mà không mang lại bất kỳ kết quả chiến lược nào, đặc biệt là những cuộc phản công trên mặt trận phía Nam, ở Zaporizhia.

Nguồn tin này nhận định rằng, thay vì tăng cường phòng thủ một cách có hệ thống và chuẩn bị các tuyến phòng thủ kiên cố, lực lượng dự bị lại được huy động vào các hành động tấn công, vốn giống một chiến dịch truyền thông nhằm đàm phán với Nga và Mỹ hơn là một chiến dịch quân sự được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Tại khu vực Orikhiv, các đơn vị Ukraine đã thực sự thâm nhập và tiến một phần về phía Ternove. Các nhóm thiết giáp của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine đã tiến vào thị trấn, triển khai quân đội, và một số vị trí đã di chuyển vào “vùng xám” (tức vùng tranh chấp).

Tuy nhiên, các nhóm quân Ukraine tại đây đã không thể củng cố hoàn toàn vị trí của mình. Trong bối cảnh tuyến tiếp xúc bị phân mảnh, các đơn vị Ukraine hiện diện ở đây thiếu tổ chức và phối hợp với nhau, nên dễ dàng bị quân Nga bao vây, cô lập và tiêu diệt.

Kết cục thất bại sau đó đã chỉ rõ sự thiếu vắng một hệ thống chỉ huy thống nhất và chiến thuật tấn công rõ ràng trên tiền tuyến.

Cung cấp thêm chi tiết, tác giả kênh Telegram “Resident” lưu ý rằng, tình hình ở khu vực Pryluky thậm chí còn đáng chú ý hơn, khi ngôi làng này thực sự đã trở thành một khu vực tiêu hao lẫn nhau, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Các nhóm tấn công của Ukraine đang cố gắng củng cố vị trí của họ ở khu vực trung tâm của làng, nhưng hỏa lực không đủ đã khiến họ đang phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ máy bay không người lái và pháo binh của Nga.

Kết quả là lực lượng phản công của Ukraine ở các khu định cư này hứng chịu thương vong cao với lợi ích chiến thuật tối thiểu.

“Resident” chỉ ra rằng, trong khi giới chức lãnh đạo Kiev và các tướng lĩnh Ukraine hiện đang thổi phồng trên truyền thông về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine chiếm đóng các ngôi làng riêng lẻ, thì trên thực tế, cuộc tiến công bị phân tán và không đạt được bước đột phá chiến thuật quyết định.

Trong mấy ngày gần đây, tốc độ tiến công của Quân đội Ukraine đang chậm lại và nguồn dự bị đã sử dụng không mang lại hiệu quả tương xứng.

Sai lầm chính của chiến dịch phản công này là giới chức Kiev đã ưu tiên hình ảnh trước công chúng hơn là hiệu quả quân sự.

Thay vì tăng cường phòng thủ và chuẩn bị cho áp lực có thể xảy ra ở các khu vực trọng yếu, tướng Syrskyi đã nghe theo sự chỉ đạo của Tổng thống mãn nhiệm Zelensky, quyết định phát động một “cuộc phản công”, nhằm phô trương với phương Tây là “Quân đội Ukraine vẫn có đủ sức mạnh”.

Kết quả là, Kiev đã tiêu tốn một lượng lớn lực lượng dự bị vào một cuộc tấn công chiến thuật hạn chế, không làm thay đổi được tình hình chiến lược.

Kết cục là cuộc phản công đã biến thành một “cuộc tàn sát”, khiến một số lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ đã bị xóa sổ, Lực lượng Vũ trang Ukraine thiệt hại tới hơn 12.000 quân.