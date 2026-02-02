Sai lầm của Lý Liên Kiệt

Theo Sina , thị trường phim ngắn Trung Quốc quy mô lên tới hơn 7 tỷ USD với hơn 670 triệu khán giả, thậm chí có tiềm năng, khả năng thu hồi vốn và sinh lời hơn cả ngành điện ảnh và phim truyền hình truyền thống. Chính vì vậy, các nền tảng sản xuất phim đều tranh nhau lao vào miếng bánh này. Nhiều diễn viên từng là ngôi sao hạng A nhưng cũng chuyển sang đóng phim ngắn.

Mới đây, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt đã tham gia buổi lễ khai máy của bộ phim Nguyên lực giang hồ . Khán giả rất bất ngờ khi một diễn viên điện ảnh huyền thoại như Lý Liên Kiệt sau vài năm hạn chế đóng phim lại tham gia đóng phim ngắn.

Lý Liên Kiệt lần đầu đóng phim ngắn. Tuy nhiên, dòng phim này có thời gian quay nhanh khó đảm bảo về chất lượng.

Thực tế, giới giải trí Hoa ngữ có sự phân chia rõ giữa phim điện ảnh - truyền hình truyền thống chiếu trên đài và phim dài tập chiếu trên nền tảng mạng - phim ngắn. Trong đó, dù phim ngắn đang được coi là xu hướng phát triển mới, nhưng các ngôi sao tham gia đóng dạng phim này đều bị đánh giá là hết thời.

Bởi chuẩn mực quay phim ngắn về chất lượng kịch bản, diễn xuất, bối cảnh đều thua kém so với phim truyền hình dài tập truyền thống. Các ê-kíp làm phim đóng những đề tài giống nhau, diễn xuất khoa trương kịch tính để thu hút khán giả trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, diễn viên ít có thời gian xây dựng tâm lý nhân vật. Phim ngắn Trung Quốc hiện tại thường chạy theo nội dung gây sốc để thu hút lượt xem.

Trước Lý Liên Kiệt, một ngôi sao gạo cội khác cũng đóng phim ngắn là Lưu Hiểu Khánh. Ở tuổi 75, bà liên tiếp đóng các phim như Manh Bảo Trợ Công: Hôn Sủng 50 Tuổi, Cẩm Tú An Nhiên, Võ Tắc Thiên truyền kỳ , trong đó, Lưu Hiểu Khánh còn đóng cảnh tình cảm với các bạn diễn kém 30-40 tuổi khiến khán giả ngán ngẩm.

Về phần Lý Liên Kiệt, ông chia sẻ tham gia với tư cách diễn viên khách mời đặc biệt. ​"Ước mơ lớn nhất của tôi là hy vọng thông qua một bộ phim võ thuật ngắn, có thể giúp các bạn trẻ hiểu hơn về dòng phim võ thuật", Lý Liên Kiệt khẳng định đóng phim không phải để kiếm tiền mà muốn giúp đỡ các ngôi sao trẻ của dòng phim võ thuật, những người Lý Liên Kiệt coi là nghệ sĩ tiếp nối con đường sự nghiệp của ông.

Trước đó, xuất hiện tin Lý Liên Kiệt sức khỏe tốt hơn nhờ thay tim của một nhà sư. Lý Liên Kiệt đăng video để chứng minh bản thân chưa trải qua các cuộc phẫu thuật tim. Sức khỏe nam diễn viên đang tốt và hy vọng công chúng không nên tin vào những tin tức không xác thực. Tháng 8/2025, Lý Liên Kiệt trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ để cắt bỏ khối u lành tính ở vai.

Lý Liên Kiệt đóng phim võ thuật của Ngô Kinh sau thời gian dài nghỉ ngơi vì bệnh tật.

Cuối tháng 10/2025, nam diễn viên xuất hiện tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt giao lại trọng trách Đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế cho Ngô Kinh sau 18 năm nắm giữ. Ngoài ra, ngôi sao Thiếu Lâm Tự đang quảng bá cho dự án mang tên Kungfu Street Dancing (tạm dịch: Vũ điệu kungfu đường phố ) - khái niệm sáng tạo kết hợp võ thuật truyền thống với yếu tố vũ đạo.

Tết Nguyên đán 2026, Lý Liên Kiệt sẽ góp mặt trong phim điện ảnh Tiêu nhân của Ngô Kinh.