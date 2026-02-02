Cuộc sống của 2 "vua hài kịch" nổi tiếng nhất Việt Nam, sở hữu nhà thờ trăm tỷ, thích ăn dưa muối, cá khô

Xuân Hinh - "Vua hài đất Bắc" và lối sống giản dị dù có nhiều tài sản

Xuân Hinh là một trong những danh hài kỳ cựu nhất của Việt Nam. Ông nổi tiếng bởi lối diễn duyên dáng, hài hước nhưng sâu sắc, thể hiện qua nhiều tiểu phẩm hài kịch được yêu thích trong nhiều thập kỷ. Nhờ tài năng, ông được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “vua hài đất Bắc”.

Theo báo chí, Xuân Hinh là một trong những nghệ sĩ có cát-xê thuộc hàng cao nhất trong giới hài kịch. Nhờ cát-xê cao và hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nam nghệ sĩ tích lũy được khối tài sản đáng kể.

Danh hài Xuân Hinh

Ông từng khiến dư luận chú ý bởi những phát biểu rất “đời” và thẳng thắn như: “Nhà thì ngoài tiền ra còn có gì đâu” hay “Lúc nào tôi cũng cầm theo cả quyển tiền”. Nghe qua có vẻ bông đùa, pha chút hài hước, nhưng thực chất những lời nói ấy lại phản ánh khá đúng thực tế cuộc sống của ông.

Gia đình Xuân Hinh hiện sống trong một ngôi nhà khang trang tại Hà Nội, nằm trên con phố trung tâm, được ước tính có giá trị hàng chục tỷ đồng. Nội thất trong nhà được bày trí gọn gàng, nhiều đồ gỗ cao cấp, và có cả thang máy phục vụ sinh hoạt.

Bảo tàng Đạo mẫu của Xuân Hinh

Ngoài nhà ở, một tài sản nổi bật khác của Xuân Hinh là Bảo tàng Đạo mẫu tọa lạc trên diện tích rộng khoảng 5000m2 ở ngoại ô Hà Nội, có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là công trình mà ông bỏ nhiều công sức và chi phí để xây dựng trong nhiều năm. Công trình này không chỉ là tài sản mà còn là một đóng góp văn hóa của nghệ sĩ cho cộng đồng.

Tuy giàu có như vậy, nhưng Xuân Hinh lại sống gần gũi và giản dị. Ông thích gắn bó với thiên nhiên, tự tay chăm sóc vườn tược, câu cá hay lội bùn bắt cá - những hoạt động bình dị mà nhiều người cho rằng xa lạ với những nghệ sĩ nổi tiếng.

Những hình ảnh đời thường gần gũi, giản dị của Xuân Hinh

Trên trang cá nhân, Xuân Hinh cũng thường chia sẻ hình ảnh đời thường của mình. Ông thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục đơn giản, không khoe khoang. Nam nghệ sĩ cũng thích hòa mình với thiên nhiên, chăm sóc vườn tược, câu cá hay ăn những món bình dân như dưa muối, bún riêu...

Hoài Linh - "Ông hoàng hài kịch miền Nam" và tâm huyết với nhà thờ Tổ

Trong khi Xuân Hinh là biểu tượng ở miền Bắc, Hoài Linh là cái tên đình đám ở miền Nam. Ông nổi tiếng nhờ diễn xuất tự nhiên, chinh phục khán giả không chỉ ở hài kịch mà còn trong phim ảnh, chương trình truyền hình và game show. Với lượng fan đông đảo, Hoài Linh từng là gương mặt được săn đón trong nhiều dự án lớn nhỏ.

Danh hài Hoài Linh

Theo nhiều nguồn tin giải trí, Hoài Linh cũng là nghệ sĩ có cát-xê cao nhất trong giới hài Việt Nam, đặc biệt ở các chương trình truyền hình và phim ảnh. Trong những năm trước đây, mức cát-xê của ông cho mỗi tập chương trình truyền hình có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí giá tới hơn 170 triệu đồng/tập, và trong phim ảnh thị trường có thể lên tới 1,5 tỷ đồng cho một vai diễn.

Một trong những tài sản được nhắc đến nhiều nhất gắn với Hoài Linh là nhà thờ Tổ sân khấu có kinh phí lên đến hơn 100 tỷ đồng. Công trình này được xây dựng trên diện tích khoảng 7000m2 tại TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM và mất nhiều năm hoàn thiện. Đây là nơi thờ cúng các bậc tiền bối trong nghề và cũng là không gian lưu giữ nhiều giá trị nghệ thuật, tâm linh.

Nhà thờ Tổ mà nghệ sĩ Hoài Linh dành nhiều tâm huyết để xây dựng

Nhà thờ Tổ không chỉ là tài sản mà còn là biểu tượng cho tâm huyết của Hoài Linh đối với sân khấu hài kịch và nghệ thuật truyền thống. Ngôi nhà này còn chứa phòng trưng bày trầm hương quý giá mà nam danh hài sưu tầm từ nhiều năm, với giá trị cũng không nhỏ.

Hoài Linh thường dành thời gian chăm chút cho khuôn viên nhà thờ Tổ. Ông thích tưới cây, nhặt cỏ, chăm sóc vườn tược và dành nhiều ngày rong ruổi ở khu vườn trái cây của mình tại Đồng Nai. Nam nghệ sĩ cũng có lối sống bình dị, thích ăn mắm ruốc, cá khô.

Ngoài nhà thờ Tổ, Hoài Linh còn sở hữu nhà riêng tại quận Phú Nhuận cũ (TP.HCM) cùng một số bất động sản khác, nhưng những tài sản đó thường được ông giữ kín và không phô trương trên truyền thông.

Hoài Linh rất thích làm vườn

Hiện tại, Hoài Linh dành nhiều thời gian cho sân khấu. Ngoài ra, ông cho biết có thể tham gia khoảng hai dự án điện ảnh trong năm nay. So với trước, nam nghệ sĩ giảm dần việc chạy show, chỉ nhận những chương trình phù hợp để giữ sức.

Nói về kịch bản và cát-xê, Hoài Linh chia sẻ với nghệ sĩ, kịch bản luôn là yếu tố bắt buộc phải đặt lên hàng đầu, còn thù lao cần có sự linh hoạt. “Nghệ sĩ không có một mức giá cố định, tùy chương trình, tùy hoàn cảnh mà mình cân đối”,ông nói.