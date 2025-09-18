“Sài Gòn Bao Dung” Tây Ninh khởi động xóm trọ mới cho các cụ già neo đơn

Trong mùa Vu Lan năm nay, Quỹ Từ thiện & Bảo trợ Xã hội Vầng Trăng Khuyết chính thức khởi động dự án "Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung" tại 897, đường Mỹ Hạnh, ấp Hậu Hòa, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh nhằm tạo chỗ an trú ổn định cho những người cao tuổi không nơi nương tựa. Xóm trọ mới sẽ đón nhận khoảng 200 cụ già, bố trí thành 12 hộ mang biểu tượng 12 con giáp.

Theo thông tin từ ban tổ chức, việc xây thêm xóm trọ mới xuất phát từ thực trạng quá tải tại các mái ấm và cơ sở lưu trú hiện có. Nhiều hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải tạm thời từ chối do thiếu chỗ, trong khi ngoài xã hội vẫn còn hàng trăm người già neo đơn sống chật vật. Trăng Khuyết mô tả dự án không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn hướng tới tạo dựng một "cộng đồng sống", nơi người cao tuổi được chăm sóc, kết nối và không cảm thấy cô đơn trong những năm tháng cuối đời.

Ban tổ chức dự kiến chia dự án thành những "hộ" nhỏ nhằm tạo cảm giác thân thuộc, dễ quản lý và thuận tiện cho hoạt động chăm sóc hàng ngày. Các hoạt động hỗ trợ dự kiến bao gồm cung cấp chỗ ở, bữa ăn ổn định, chăm sóc sức khỏe cơ bản, tổ chức sinh hoạt cộng đồng và kết nối con cháu, tình nguyện viên tham gia. Tất cả nhằm giảm cảm giác cô đơn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người già.

Công trình được xây dựng lên bằng sự đóng góp của cộng đồng qua từng chiến dịch nhỏ như quyên góp gạch, cây, sắt…

Để hiện thực hóa, Trăng Khuyết kêu gọi nhiều hình thức đóng góp: tài trợ tài chính, vật liệu xây dựng, nhân lực tình nguyện, hoặc hợp tác chuyên môn từ các tổ chức xã hội khác. Một số hoạt động huy động trước mắt đã được triển khai, như tuyển tình nguyện viên cho các đợt sơn sửa và dọn dẹp tại "Nhà Ngọ" (cũng thuộc khuôn viên dự án) vào cuối tháng 8, cùng chuỗi chương trình phát quà và trồng cây nhằm ghi lại dấu ấn cộng đồng tại khu đất đang chuẩn bị.

Khó khăn lớn nhất mà dự án đang đối mặt là nguồn lực tài chính và năng lực xây dựng. Đại diện Quỹ Trăng Khuyết thẳng thắn cho biết hiện đơn vị chỉ sở hữu "một mảnh đất trống" tại Tây Ninh và đang kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng, thiện nguyện viên, nhà hảo tâm và các tổ chức để biến ý tưởng thành hiện thực. "Chúng tôi chưa có gì ngoài mảnh đất trống. Nhưng với sự đồng hành của cộng đồng, chúng tôi tin ước mơ này sẽ thành hiện thực, để mỗi ông bà được sống những ngày cuối đời trong bình yên".

Mỗi cụ già đại diện cho 1 con giáp cùng tham quan mô hình hộ 12 con giáp

Trăng Khuyết là tổ chức thiện nguyện "phi chính trị, phi tôn giáo, phi lợi nhuận" hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội, với tầm nhìn trở thành một đơn vị minh bạch, đồng cảm và truyền cảm hứng trong lĩnh vực nhân đạo. Trước khi khởi động "Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung" tại Tây Ninh, Trăng Khuyết từng triển khai nhiều hoạt động trong chuỗi dự án "Sài Gòn Bao Dung" tại TP.HCM. Nổi bật là các chương trình phát cơm trưa cho người vô gia cư, hỗ trợ nhà trọ giá rẻ cho công nhân xa quê, trao quà cho người già neo đơn trong các dịp lễ tết và chăm lo học phí cho trẻ em mưu sinh đường phố. Những dự án này mang lại sự hỗ trợ thiết thực về vật chất và khơi gợi tinh thần sẻ chia, lan tỏa thông điệp "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong cộng đồng.