SAGATEX: Hơn 25 năm đưa trải nghiệm chăn ga gối đệm khách sạn 5 sao đến gia đình Việt

Có những chuyến nghỉ dưỡng kết thúc từ lâu, nhưng cảm giác một đêm ngủ ngon vẫn còn mãi: nệm vừa đủ nâng đỡ, topper êm mềm , chăn nhẹ và chiếc gối khiến ta muốn nằm thêm vài phút.

Đó là một trong những trải nghiệm rất riêng của phòng ngủ khách sạn cao cấp.

Và cũng từ những đêm như thế, nhiều người bắt đầu tự hỏi:

"Tại sao giường ở nhà mình không thể êm và dễ chịu như vậy?"

Một chiếc giường 5 sao không chỉ có một chiếc nệm tốt

Điều tạo nên cảm giác đặc biệt của giường khách sạn không nằm ở riêng nệm, topper hay bộ ga.

Đó là cách cả hệ thống được phối hợp với nhau.

Nệm tạo nền nâng đỡ. Topper điều chỉnh cảm giác bề mặt. Ga là lớp cơ thể trực tiếp chạm vào. Chăn tạo cảm giác nhẹ, ấm và được bao bọc. Gối hoàn thiện trải nghiệm vùng đầu – cổ.

Khi từng lớp được lựa chọn phù hợp, người nằm không còn cảm giác mình đang sử dụng năm sản phẩm khác nhau.

Họ chỉ cảm nhận một điều:

Chiếc giường này thật dễ chịu.

Đó cũng là kinh nghiệm được SAGATEX tích lũy trong hơn 25 năm phát triển lĩnh vực chăn ga gối đệm cho khách sạn cao cấp và gia đình.

Khách sạn cao cấp hiểu rằng "êm" thôi chưa đủ

Một bộ bedding dành cho khách sạn phải đẹp khi trải lên giường, nhưng cũng phải phù hợp với vận hành thực tế.

Kích thước nệm, topper và ga phải đồng bộ. Đồ vải phải đáp ứng quy trình giặt – sấy – ủi thường xuyên. Các lô hàng cần duy trì sự đồng đều. Khi khách sạn cần bổ sung sau thời gian vận hành, sản phẩm cũng cần có khả năng được cung ứng phù hợp.

Vì vậy, thay vì mua riêng từng món rồi ghép lại, SAGATEX tiếp cận chiếc giường theo một hệ thống hoàn chỉnh từ nệm, topper đến ga, chăn và gối.

Các chủ đầu tư đang xây mới hoặc nâng cấp phòng có thể tham khảo cẩm nang chọn chăn ga gối nệm khách sạn để hiểu rõ hơn cách xây cấu hình theo từng hạng phòng.

Với khách sạn, đó là bài toán trải nghiệm và vận hành.

Nhưng với người tiêu dùng cá nhân, câu chuyện còn mang một ý nghĩa khác.

Nếu mỗi năm chỉ ngủ khách sạn vài đêm, tại sao giấc ngủ tốt nhất không ở nhà?

Hãy thử nghĩ về điều này.

Một người có thể chỉ nghỉ tại khách sạn cao cấp vài đêm mỗi năm.

Nhưng họ có thể ngủ hơn 300 đêm trong chính căn phòng của mình.

Chúng ta dễ dàng nâng cấp điện thoại, TV, sofa hay những món đồ phục vụ cuộc sống. Trong khi chiếc giường — nơi cơ thể nghỉ ngơi nhiều giờ mỗi ngày — đôi khi lại được sử dụng nhiều năm chỉ với tiêu chí "vẫn còn ngủ được".

Chính sự tương phản đó khiến trải nghiệm khách sạn trở nên đáng nhớ.

Bạn nằm xuống một chiếc giường tốt và cơ thể lập tức nhận ra sự khác biệt.

Một nền nệm phù hợp.

Một lớp topper đủ mềm.

Một bề mặt ga mịn.

Một chiếc chăn nhẹ và đầy đặn.

Một chiếc gối khiến đầu được đặt xuống thật tự nhiên.

Đó không đơn thuần là chăn ga gối đệm. Đó là cảm giác được nghỉ ngơi.

Và khi đã từng trải nghiệm cảm giác ấy, rất khó để không mong muốn nó xuất hiện mỗi tối trong chính phòng ngủ của mình.

Trải nghiệm 5 sao không nhất thiết phải kết thúc khi trả phòng

Đó cũng là hành trình SAGATEX đang đưa kinh nghiệm phục vụ khách sạn đến gần hơn với gia đình Việt.

Thay vì người tiêu dùng phải tự mua một chiếc nệm ở nơi này, topper ở nơi khác rồi tiếp tục tìm ga, chăn và gối để ghép lại, SAGATEX hướng tới việc tư vấn cả hệ nệm – topper – ga – chăn – gối theo cảm giác ngủ, không gian và ngân sách.

Mô hình D2C – mua trực tiếp nhà máy SAGATEX – cũng giúp khách hàng tiếp cận cấu hình phù hợp, giảm bớt tầng trung gian và tối ưu chi phí.

SAGATEX Since 1999 định vị ở phân khúc chăn ga gối đệm cao cấp dành cho khách sạn 5 sao và gia đình. Thương hiệu áp dụng chính sách bảo hành đến 12 tháng và dùng thử 7 ngày với điều kiện sản phẩm chưa giặt, được giữ sạch và không có mùi cá nhân.

Nhưng điều SAGATEX muốn đưa từ khách sạn về nhà không chỉ là một chiếc nệm hay một bộ ga.

Đó là một tiêu chuẩn khác cho giấc ngủ mỗi ngày.

Bạn có thể không sống trong khách sạn 5 sao. Nhưng trải nghiệm 5 sao hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính chiếc giường mà bạn trở về mỗi tối.

SAGATEX Since 1999 – Trải nghiệm khách sạn 5 sao, ngay tại nhà bạn.

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