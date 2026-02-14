Thông tin này nhà báo Vincent Lamijohn, phóng viên của ấn phẩm Challenges đưa tin, dẫn lời ông Olivier Andries, Giám đốc điều hành của Safran.

CEO của Safran cho biết, họ "hoàn toàn sẵn sàng" đặt các dây chuyền lắp ráp bom AASM tại những quốc gia châu Âu đặt mua số lượng lớn loại vũ khí này.

Ông Andries cũng xác nhận đơn đặt hàng bom dẫn đường AASM Hammer của Na Uy để viện trợ cho Ukraine. Hợp đồng này sẽ bao gồm "vài trăm" quả bom dẫn đường chính xác.

Tháng 11/2025, Ấn Độ và Pháp đã ký một thỏa thuận hợp tác sản xuất bom dẫn đường chính xác AASM Hammer. Quyết định thành lập liên doanh đã được ký kết chính thức vào ngày 24/11 tại New Delhi giữa Bharat Electronics Limited (BEL) và Safran Electronics & Defence.

Thỏa thuận được chính thức hóa bằng một biên bản ghi nhớ vừa ký kết vào tháng 2/2026 tại Triển lãm Aero India. Liên doanh này sẽ là một công ty liên doanh 50/50 có trụ sở tại Ấn Độ.

Nhiệm vụ của doanh nghiệp là sản xuất, điều chỉnh và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dẫn đường chính xác cao AASM Hammer trong biên chế Không quân và Hải quân Ấn Độ, với mục tiêu từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa lên gần 60%.

Các bộ phận mũi của bộ kit AASM Hammer với nhiều hệ thống dẫn hướng khác nhau.

AASM là một bộ kit dạng module được gắn trên các loại bom rơi tự do thông thường. Bộ kit này bao gồm phần phía trước với hệ thống dẫn đường và phần phía sau với động cơ đẩy được thiết kế để tăng tầm bay.

Có 2 bộ dụng cụ AASM gồm Hammer-250 dành cho bom Mk 82 nặng 227kg và Hammer-1000 dành cho bom Mk 84 nặng 908kg. Tầm bay tối đa của bom từ 15km khi phóng từ độ cao thấp và lên đến 70km khi phóng từ độ cao lớn.

Vào tháng 6/2025, Safran đã giới thiệu một phiên bản cải tiến với tầm bay được tăng cường tại Triển lãm Hàng không Paris - đó chính là AASM Hammer XLR.

Phiên bản AASM XLR được trang bị động cơ phản lực nhỏ ở phía sau, trong khi biến thể trước sử dụng động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn.

Các chuyên gia cho rằng điều này đã làm tăng tầm xa tối đa từ 70km lên 150 - 200km khi phóng từ độ cao lớn. Ngoài việc đơn thuần tăng cự ly tác chiến việc sử dụng động cơ phản lực có thể cho phép quả bom bay ở độ cao thấp, khiến hệ thống phòng không của đối phương khó đánh chặn hơn.