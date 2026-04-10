HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sách lớp 3 chứa link 'web đen': Kiến nghị thu hồi, website vẫn chưa bị chặn

Nguyễn Vương |

TS Nguyễn Trương Tri (chủ biên) và nhóm tác giả kiến nghị thu hồi cuốn sách "Vở bài tập Tin học 3" chứa link website "đen".

Liên quan việc sách bài tập Tin học lớp 3 chứa link website ‘đen’ , trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Tương Tri (chủ biên cuốn sách) cho biết, nhóm tác giả đang làm việc với cơ quan công an và các đơn vị liên quan xử lý sự việc.

Về hướng xử lý, khắc phục, nhóm biên soạn sẽ thực hiện biên tập lại nội dung, thay thế địa chỉ website bằng một nguồn khác an toàn cho học sinh. Đồng thời, nhóm kiến nghị Nhà xuất bản Đại học Huế và Đại Trường Phát (DTP Education Solutions - đơn vị phát hành sách) xem xét các phương án xử lý liên quan đến việc thu hồi, phát hành lại cuốn sách.

Bìa cuốn sách bị phụ huynh phản ánh in địa chỉ website "đen". (Ảnh: MXH)

Cuốn sách hiện được sử dụng tại một số tỉnh, thành, nhưng không rõ số lượng học sinh cụ thể tiếp cận.

TS Nguyễn Tương Tri cho biết thêm, thời điểm đưa vào sách, website này là nguồn tài nguyên mở, chứa các nội dung phù hợp, hữu ích với trẻ em như video hoạt hình, trò chơi dân gian.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhóm tác giả không kiểm tra lại và khả năng website bị can thiệp, thay đổi nội dung sang hướng không phù hợp. Việc nội dung bị thay đổi là nằm ngoài dự tính của nhóm tác giả. Nhóm tác giả chỉ phát hiện sự việc sau khi nhận được phản ánh từ một số phụ huynh và cảm thấy “sốc”.

Liên quan vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết, đường link website đó có thể bị hack vì nội dung trong website ban đầu là địa chỉ rất tốt. Trước hết lực lượng chức năng cần chặn đường link này.

Trang sách có chưa đường link độc hại, không phù hợp với học sinh

Trên website chính thức, Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP Education Solutions - đơn vị phát hành sách) khẳng định, ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty chủ động trình báo hành vi xâm phạm và chiếm dụng hạ tầng giáo dục lên Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty cũng khẩn trương phối hợp với các đơn vị viễn thông để chặn các truy cập độc hại và xây dựng lại hệ thống học liệu trên nền tảng mới với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Tuy nhiên, đến 8h45 sáng 10/4 (nhiều giờ sau khi sự việc được phát hiện), một số người quan tâm đến sự việc cho biết, địa chỉ website được in trong cuốn "Vờ bài tập Tin học 3" của Nhà Xuất bản Đại học Huế và do DTP Group phát hành chưa được xử lý triệt để, một số người vẫn truy cập được.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cuốn sách "Vở bài tập Tin học 3" của Nhà xuất bản Đại học Huế , do DTP Group phát hành chứa nội dung độc hại, khiến nhiều phụ huynh và giáo viên lo ngại.

Tại trang 59 của cuốn sách, bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào một địa chỉ website nhằm thực hành sử dụng nút cuộn của chuột. Tuy nhiên, khi ấn vào đường link lại dẫn tới trang website "đen" với nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
01:25
01:01
00:56
00:57
01:08
01:11
01:18
00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại