Sách bài tập Tin học lớp 3 chứa link website ‘đen’: Công an vào cuộc làm rõ

Nguyễn Vương |

Đại diện Đại học Huế đưa ra phản hồi liên quan đến cuốn sách "Vở bài tập tin học lớp 3" bị phản ánh chứa đường link website "đen".

Ngày 9/4, trả lời PV Báo Điện tử VTC News , PGS.TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết nắm được thông tin việc phụ huynh phản ánh cuốn "Vở bài tập Tin học lớp 3" của Nhà xuất bản Đại học Huế chứa đường link website "đen".

Bìa cuốn sách có chứa đường link website 'đen'

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Công an TP Huế nắm được sự việc và đang vào cuộc làm rõ.

" Đường link đó có thể bị hack vì link ban đầu là địa chỉ rất tốt. Trước hết lực lượng chức năng cần cắt đường link này... ", PGS.TS Nguyễn Xuân Huy nói.

Trước đó, trên mạng xã hội, phụ huynh phản ánh về cuốn Vở bài tập Tin học dành cho học sinh lớp 3, ghi Nhà xuất bản Đại học Huế (bộ sách của một số nhà xuất bản ngoài hệ thống chính quy bắt buộc) với nội dung yêu cầu thực hành tiềm ẩn rủi ro. Tại trang 59 của cuốn sách, bài tập yêu cầu học sinh dùng trình duyệt Google Chrome truy cập vào địa chỉ website "không an toàn" để tập sử dụng nút cuộn chuột.

Trang sách có chưa đường link độc hại, không phù hợp với học sinh

Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là website này không thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguy hiểm hơn, bên trong chứa hình ảnh và nội dung độc hại, không phù hợp với lứa tuổi học sinh và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức giáo dục.

Trên trang Fanpage có tích xanh, Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP Education Solutions - đơn vị đồng phát hành cuốn sách trên) cũng phát đi bài đăng xin lỗi và cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, DTP chủ động báo cáo đến Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.

Bài đăng của DTP Group

" Từ sự việc này, DTP nghiêm túc nhìn nhận cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu. Chúng tôi đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn trong thời gian sớm nhất.

Mong nhận được sự thấu hiểu và đồng hành từ quý thầy cô, phụ huynh và các học sinh. DTP chân thành xin lỗi vì sự bất tiện và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cho các sản phẩm giáo dục trong thời gian tới... ", Tập đoàn Đại Trường Phát viết trên bài đăng trên Fanpage.

