Người đàn ông bị túm áo, bóp cổ giữa đường: Công an truy tìm tài xế ô tô

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo trắng bị một đối tượng mặc áo đen bước từ ô tô xuống, lao tới túm áo, bóp cổ rồi hành hung. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/4 tại quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Một lúc sau, người này tiếp tục bị 1 người phụ nữ đi xe máy chạy tới chửi bới và dùng dép ném vào người.





Thời điểm xảy ra vụ việc có ít nhất 2 người đàn ông và một phụ nữ khác chứng kiến, nhưng không ai có ý định can ngăn. Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an xã Nga Sơn thông tin trên Tiền Phong rằng, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, truy tìm danh tính nam tài xế trong clip.

Bước đầu, công an xác định tài xế trong clip trú xã Hồ Vương còn người đàn ông bị đánh trú xã Nga Thắng (tỉnh Thanh Hóa). Hiện, Công an xã Nga Sơn đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.