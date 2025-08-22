Sắc lệnh mới của Tổng thống Putin cho phép Nga tăng lượng khí thải nhà kính

Ảnh chụp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 27/6/2023. Nguồn: Mikhail Tereshchenko/Sputnik/Pool via Reuters

Nga, quốc gia phát thải khí CO2 lớn thứ tư thế giới đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2060.

Trong sắc lệnh ký ngày 6/8/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ của mình thực hiện "đến năm 2035, giảm lượng khí thải nhà kính xuống 65-67% so với mức năm 1990", có tính đến tác động của những khu rừng rộng lớn của Nga hấp thụ carbon.

Điều này sẽ đặt mức phát thải tối đa được phép của Nga ở mức khoảng 2 tỷ tấn CO2 tương đương vào năm 2035 - thấp hơn mức kỷ lục 3,1 tỷ tấn vào năm 1990 nhưng cao hơn khoảng 22% so với con số 1,7 tỷ vào năm 2021, theo dữ liệu do Nga cung cấp cho Liên Hợp Quốc.

Các nhà hoạt động khí hậu cho rằng các mục tiêu về khí hậu hiện tại của Nga là không đủ để chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu. Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu mà Nga đã ký kết nhằm mục đích hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nền kinh tế của nước này phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu dầu khí và đã nhiều lần đặt ra các mục tiêu mà các nhà vận động mô tả là không rõ ràng và thiếu tham vọng.

Theo người đứng đầu cơ quan khí tượng nhà nước Nga, nước Nga đang nóng lên nhanh hơn 2,5 lần so với phần còn lại của hành tinh.

Các chuyên gia từ Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) đã cảnh báo rằng có 50/50 khả năng thế giới sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C vào đầu những năm 2030.