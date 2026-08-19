Sắc đỏ phủ kín từ TP.HCM đến SVĐ Mỹ Đình, CĐV tiếp lửa tuyển Việt Nam đấu Malaysia giành vé chung kết ASEAN Cup

Tối 19/8, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đến sân Mỹ Đình (Hà Nội), đông đảo cổ động viên trong sắc đỏ rực rỡ đã cuồng nhiệt cổ vũ, tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.

Vào lúc 20h tối 19/8, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước giờ bóng lăn, không khí cổ vũ tại sân Mỹ Đình và nhiều điểm cầu trên cả nước đang nóng lên từng phút.

Tại TP.HCM, từ trước giờ thi đấu, hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi trận đấu qua màn hình LED cỡ lớn. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo đấu tuyển Việt Nam, người hâm mộ tập trung đông dần, tạo nên không khí náo nhiệt tại khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều cổ động viên mang theo cờ, băng rôn, trống và liên tục hò reo, tiếp thêm tinh thần cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia.

Hàng trăm cổ động viện đã có mặt trước màn hình LED lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vụ cho đội tuyển Việt Nam

Hàng trăm cổ động viên có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để theo dõi và cổ vũ tuyển Việt Nam gặp Malaysia tối 19/8.

Nhiều cổ động viên mang theo cờ, băng rôn để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo tuyển Việt Nam phủ kín khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong khi đó, trên sân vận động Mỹ Đình, bầu không khí cũng trở nên sôi động trước giờ thi đấu. Khán đài rực đỏ bởi màu áo của đông đảo cổ động viên, tiếng hò reo và những màn cổ vũ cuồng nhiệt vang lên không ngớt.

Sự cuồng nhiệt từ các khán đài và những điểm cổ vũ bên ngoài sân đang tiếp thêm sức nóng cho trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài trước giờ diễn ra trận bán kết lượt về.

Trên sân vận động Mỹ Đình, đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm để cổ vũ tuyển Việt Nam.

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Cổ động viên tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm tinh thần cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Malaysia.

Chiếc cúp tượng trưng được các cổ động viên truyền tay nhau trên khán đài sân Mỹ Đình, gửi gắm niềm tin và hy vọng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

Nhóm PV