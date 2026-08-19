Sắc đỏ phủ kín từ TP.HCM đến SVĐ Mỹ Đình, CĐV tiếp lửa tuyển Việt Nam đấu Malaysia giành vé chung kết ASEAN Cup

Vào lúc 20h tối 19/8, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước giờ bóng lăn, không khí cổ vũ tại sân Mỹ Đình và nhiều điểm cầu trên cả nước đang nóng lên từng phút.
Tại TP.HCM, từ trước giờ thi đấu, hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi trận đấu qua màn hình LED cỡ lớn. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo đấu tuyển Việt Nam, người hâm mộ tập trung đông dần, tạo nên không khí náo nhiệt tại khu vực trung tâm thành phố.
Nhiều cổ động viên mang theo cờ, băng rôn, trống và liên tục hò reo, tiếp thêm tinh thần cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia.
Trong khi đó, trên sân vận động Mỹ Đình, bầu không khí cũng trở nên sôi động trước giờ thi đấu. Khán đài rực đỏ bởi màu áo của đông đảo cổ động viên, tiếng hò reo và những màn cổ vũ cuồng nhiệt vang lên không ngớt.
Sự cuồng nhiệt từ các khán đài và những điểm cổ vũ bên ngoài sân đang tiếp thêm sức nóng cho trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.
Nhóm PV