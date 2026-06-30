Sạc điện thoại qua đêm có thật sự chai pin như nhiều người vẫn tưởng? Câu trả lời hóa ra lại khác

Chuyên gia đã đưa ra lời giải đáp cho vấn đề này,

Ngày nay, phần lớn điện thoại thông minh đều sử dụng pin lithium-ion và được tích hợp hệ thống quản lý năng lượng thông minh. Khi pin đạt 100%, thiết bị sẽ tự động ngừng nạp điện vào pin và chuyển sang sử dụng nguồn điện trực tiếp từ bộ sạc, qua đó hạn chế nguy cơ sạc quá mức.

Nhờ công nghệ này, nhiều nhà sản xuất cho biết việc cắm sạc điện thoại qua đêm không còn gây hại nghiêm trọng như trước đây. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa đây là thói quen lý tưởng để duy trì tuổi thọ pin lâu dài.

Sạc qua đêm tiện lợi nhưng không hoàn toàn vô hại

Khi pin được giữ ở mức đầy trong thời gian dài, hệ thống sẽ liên tục thực hiện các chu kỳ nạp điện nhỏ để duy trì dung lượng gần 100%, thường được gọi là cơ chế “sạc nhỏ giọt”. Dù mức năng lượng bổ sung không lớn, quá trình này vẫn có thể tạo nhiệt và làm tăng tốc độ lão hóa của pin theo thời gian.

Nhiệt độ được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến độ bền của pin lithium-ion. Nếu điện thoại nóng lên trong lúc sạc, đặc biệt khi đặt trên chăn, gối, trong không gian kín hoặc sử dụng ốp lưng dày khiến nhiệt khó thoát ra ngoài, tuổi thọ pin có thể bị suy giảm đáng kể.

Theo cảnh báo từ các chuyên gia, pin thường xuyên hoạt động ở mức nhiệt khoảng 40°C có thể mất tới 35% khả năng lưu trữ năng lượng chỉ sau một năm sử dụng. Trong trường hợp nhiệt độ liên tục duy trì ở khoảng 60°C trong nhiều tháng, dung lượng pin thậm chí có thể giảm xuống còn khoảng 60% so với ban đầu.

Ngoài yếu tố nhiệt, việc duy trì trạng thái sạc đầy trong thời gian dài cũng tạo áp lực hóa học lên các tế bào pin. Dù cơ chế bảo vệ giúp ngăn hiện tượng quá sạc, pin vẫn phải chịu mức căng thẳng nhất định khi liên tục ở ngưỡng 100%.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên duy trì dung lượng pin trong khoảng 20-80% để giảm áp lực lên các tế bào và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Tuy nhiên, với nhịp sống bận rộn hiện nay, việc sạc ngắt quãng nhiều lần trong ngày hoặc tránh để máy thường xuyên ở trạng thái đầy pin quá lâu được xem là giải pháp thực tế và dễ áp dụng hơn đối với đa số người dùng.

Nguy cơ cháy nổ không thể xem nhẹ

Bản thân việc cắm sạc điện thoại qua đêm không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy nổ nếu người dùng sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, rủi ro sẽ tăng lên đáng kể khi thiết bị được đặt trong môi trường giữ nhiệt kém hoặc quá nóng trong suốt quá trình sạc.

Các chuyên gia an toàn và nhiều cơ quan chức năng đều khuyến cáo không nên sạc điện thoại trên giường, dưới chăn, gối hoặc trong các không gian kín như túi xách, ngăn kéo. Những vị trí này có thể cản trở quá trình tản nhiệt, khiến nhiệt độ của pin và bộ sạc tăng cao bất thường.

Đặc biệt, khi điện thoại đang sạc được đặt gần các vật liệu dễ bắt lửa như chăn, đệm, ghế sofa hoặc quần áo, lượng nhiệt tích tụ có thể làm gia tăng nguy cơ quá nhiệt, gây hư hỏng thiết bị và trong những trường hợp hiếm gặp có thể dẫn tới sự cố cháy nổ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc sạc thiết bị trên bề mặt mềm như giường ngủ hay sofa là thói quen cần tránh. Đây là những môi trường giữ nhiệt tốt, dễ khiến thiết bị nóng lên trong thời gian dài và làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Điều đáng lo ngại là các đám cháy liên quan đến pin lithium-ion thường diễn biến rất nhanh. Khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, pin có thể bốc cháy dữ dội và khó xử lý hơn so với các đám cháy thông thường.

Để hạn chế rủi ro, người dùng nên đặt điện thoại trên bề mặt cứng, khô ráo và thông thoáng khi sạc; sử dụng bộ sạc đạt chuẩn; đồng thời tránh che phủ thiết bị hoặc đặt gần các vật liệu dễ cháy trong suốt quá trình nạp điện. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn.

Khuyến nghị từ chuyên gia và các hãng công nghệ

Sạc qua đêm tiện lợi nhưng không nên duy trì thường xuyên

Các chuyên gia cho rằng việc cắm sạc điện thoại qua đêm không gây hại ngay lập tức cho pin nhờ hệ thống quản lý năng lượng trên các thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, đây không phải là thói quen lý tưởng nếu xét đến tuổi thọ pin trong thời gian dài.

Tận dụng các tính năng sạc thông minh

Nhiều nhà sản xuất đã tích hợp các công nghệ bảo vệ pin như Optimized Battery Charging trên iPhone hay Adaptive Battery trên Android. Những tính năng này có khả năng học thói quen sử dụng của người dùng và trì hoãn việc sạc đầy 100% cho đến gần thời điểm thiết bị được sử dụng, qua đó giảm áp lực lên pin.

Hạn chế để điện thoại bị nóng khi sạc

Nhiệt độ cao là một trong những yếu tố khiến pin xuống cấp nhanh nhất. Vì vậy, nên đặt điện thoại ở nơi thông thoáng khi sạc, hạn chế sử dụng các loại ốp lưng quá dày và ưu tiên bộ sạc chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng để tránh phát sinh nhiệt lượng lớn.

Ưu tiên sạc chậm khi không cần thiết phải sạc nhanh

Dù công nghệ sạc nhanh mang lại sự tiện lợi, việc sử dụng liên tục có thể khiến pin nóng hơn trong quá trình nạp năng lượng. Trong điều kiện bình thường, sạc với công suất vừa phải sẽ giúp giảm nhiệt và góp phần kéo dài tuổi thọ pin.

Duy trì dung lượng pin trong khoảng 20-80%

Nhiều chuyên gia khuyến nghị nên giữ mức pin dao động từ khoảng 20% đến 80% thay vì thường xuyên để cạn kiệt hoặc sạc đầy 100%. Đây được xem là ngưỡng hoạt động tối ưu, giúp cân bằng giữa nhu cầu sử dụng hằng ngày và độ bền lâu dài của viên pin.

(Tổng hợp)